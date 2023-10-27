Врач Селиверстова: сладкое влияет на появление диабета не прямо, а косвенно

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девушка ест пирожное

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова: употребление сладкого не влияет напрямую на появление диабета или на возникновение прыщей.

Врач Селиверстова рассказала, что некоторые утверждения о вреде сладкого являются чем-то вроде мифа. В частности, к таким мифам относится мнение о том, что  в результате употребления сластей развивается сахарный диабет.

«Связь сахарного диабета и сладкого – это мифы, потому что диабет второго типа, самый распространенный у взрослого населения, это так называемый диабет толстых», -  заявила медик в комментарии для РИА Новости.

Селиверстова уточнила: сладкое не оказывает прямого влияния на появление диабета, однако косвенно пристрастие к нему может повлиять на возникновение опасного заболевания. Когда пища, содержащая сахар, употребляется в большом количестве, появляются дополнительные жировые отложения, лишний вес – именно избыточная жировая ткань является ключевым фактором заболевания диабетом.

«Причиной набора лишнего веса становится потребление глюкозы, превышающее норму, которая составляет около 50 граммов в день», - поделилась эксперт.

Врач напомнила, что к негативным эффектам сладкого также часто относят появление прыщей. На самом деле акне непосредственно от сахара не появляются. Тем не менее, злоупотребление им (особенно в условиях нездорового, несбалансированного питания) может вызывать развитие дисбактериоза в тонком кишечнике, который вполне способен стать причиной угревой сыпи.

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Татьяна Селиверстова
Татьяна Селиверстова
Здоровье
заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
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Теги : тяга к сладкому, причины диабета, Татьяна Селиверстова