Диетолог Кабанов: супы на наваристом мясном бульоне повышают риск серьезных заболеваний

«К сожалению, супы на наваристом мясном бульоне могут нанести вред организму», - сообщил он порталу Pravda.Ru.

«Есть суп на мясе следует не чаще одного раза в неделю. К тому же лучше слить первый, самый вредный бульон и варить уже на втором», - поделился диетолог.

«Чечевица, бобовые – эти продукты тоже богаты белком и не менее питательны, чем мясо», - обратил внимание диетолог.

Диетолог Кабанов заявил, что частое присутствие в рационе супов на наваристом мясном бульоне может навредить здоровью человека.Кабанов объяснил, что такие блюда являются богатым источником пуринов – веществ, чье накопление в организме повышает риск суставных патологий, а также появления камней в почках. Кроме того, мясные бульоны изобилуют насыщенными жирными кислотами, которые при частом употреблении повышают риск серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет.Эксперт посоветовал использовать для приготовления первых блюд менее жирные чем красное мясо ингредиенты – птицу, рыбу. Рыбные супы (как и овощные) специалист порекомендовал готовить два раза в неделю. Кроме того, очень полезными он считает супы из бобовых.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с сахаром могут быть причиной ускоренного старения организма.

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