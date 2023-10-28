Без слабительных: от теплой воды до масла - 9 лучших домашних средств от запора

Вздутый живот, чувство распирания, редкий, болезненный, твердый стул – что делать, если у вас запор? Слабительные средства не являются долгосрочным решением, но есть простые домашние средства, которые работают и могут быть легко интегрированы в вашу повседневную жизнь — от глотания оливкового масла до клизмы.





"Использование слабительных средств может помочь временно, но некоторые вещества перестают действовать в долгосрочной перспективе. Кишечник привыкает к веществам. Домашние средства, помогающие в острых случаях и в долгосрочной перспективе", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Эти домашние средства доказали свою эффективность при запорах

"Перед завтраком принимайте столовую ложку качественного растительного масла, например, оливкового, льняного или конопляного. Масло делает твердый стул более скользким".

Хотя запор не является заболеванием, он может оказать огромное влияние на качество жизни. Любой, кто страдает запором, обычно чувствует себя некомфортно, метеоризм мучает, а болезненное напряжение во время дефекации может способствовать развитиюУтром, как только вы встанете, выпейте стакан, подслащенной чайной ложкой меда. Теплая жидкость и мед стимулируют работу кишечника и могут вызвать позывы к опорожнению. Холодная вода действует еще лучше, но люди с чувствительным желудком плохо ее переносят и могут испытывать спазмы желудка.Утром выпейте стакан, желательно естественно мутного и органического. Сок можно приготовить и самостоятельно: с вечера положить несколько черносливов в стакан воды и дать настояться на ночь. На следующее утро выпейте сливовую воду и хорошо пожуйте сливы или сделайте пюре из микстаба и наслаждайтесь смузи, приправленным небольшим количеством свежего имбиря.Точно так же вы можете использовать





"Как и сливы, они содержат много натуральной клетчатки, которая наполняет и активизирует работу кишечника".

Ешьте на завтрак натуральный йогурт с овсянкой., который питает кишечную флору и обеспечивает хорошую работу кишечника. Йогурт и другие пробиотики, содержащие бифидобактерии, особенно полезны.Пейте, то есть лактозу, растворенную в воде (магазин здоровых продуктов, аптека). Внимание: если вы страдаете непереносимостью лактозы, вам, конечно, следует избегать ее., предпочтительно измельченную шелуху семян подорожника, добавьте в стакан воды и пейте утром и вечером во время еды.





"Шелуху подорожника также можно добавлять в йогурт и мюсли. Псиллиум содержит ценную клетчатку и слизь, которые питают кишечник и способствуют дефекации".





Положительный побочный эффект: те, кто регулярно потребляет семена подорожника, также снижают уровень холестерина и способствуют снижению веса. Однако, если вы используете семена подорожника, вы всегда должны пить много.Одна чайная ложка семян подорожника на 250 миллилитров воды, иначе натуральное слабительное не растворится должным образом и окажет противоположный эффект.Утром ешьте





"Оба вида фруктов содержат особую клетчатку, которая в таком виде легко переваривается, наполняет и стимулирует работу кишечника".

живот круговыми движениями по часовой стрелке, чтобы поддержать естественную перистальтику кишечника, то есть движения кишечника, которые продвигают содержимое кишечника вперед.





Не забывайте заниматься спортом, несмотря на запор

Запор определенно можно решить без лекарств, и, прежде всего, его следует избегать в будущем. Для этого следует каждый день выпивать достаточное количество жидкости (не менее полутора литров) и употреблять 30 граммов клетчатки.





"Физические упражнения, например, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, гимнастика, также способствуют активизации перистальтики кишечника".

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