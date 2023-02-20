Полный отказ от соли не принесет пользы здоровью

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солонка на столе

Профессор Семенова: полностью от соли отказываться нельзя, ее главный компонент важен для регуляции и баланса артериального давления.

Российский ученый, доктор технических наук Анастасия Семенова рассказала в интервью, почему соль обязательно должна присутствовать в рационе питания – хотя только в умеренном количестве. Именно чрезмерное употребление главнейшей в мире специи является вредным для здоровья, в первую очередь, сердечно-сосудистого. По словам Семеновой, россияне съедают примерно вдвое больше соли, чем это рекомендует ВОЗ, – то есть порядка 10-12 граммов ежедневно.

«Переизбыток соли в организме может приводить к различным заболеваниям: повышенному давлению, развитию сердечно-сосудистых  патологий», - отметила профессор Семенова.

Одна из ключевых рекомендаций, которые дают врачи гипертоникам, а также пожилым людям, – это ограничение потребляемой в пищу соли. Однако сведение ее количества к критическому минимуму или даже полное исключение из питания является чрезмерной и потенциально опасной мерой для здоровья, подчеркнула эксперт.

По словам ученого, организму необходимо некоторое количество натрия, базового ингредиента соли.

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«Ионы натрия в количестве 1,3 грамма в сутки необходимы для человека. Натрий участвует в транспорте различных веществ через клеточные мембраны, в передаче нервных импульсов, в регуляции кровяного давления, в мышечном сокращении», – объяснила Анастасия Семенова.

Беседуя с «Газетой.ру», эксперт РАН озвучила несколько рекомендаций о потреблении соли.
  • В целом нужно стремиться к ограничению соли и не досаливать свою еду.
  • Солонки на столе стоять не должно.
  • Из рациона лучше убрать сильносоленые продукты, такие как чипсы, снеки, копчености.
  • Следует стремиться к сокращению количества соли, используемого при готовке; для усиления вкуса блюд чаще использовать натуральные пряности – перцы, травы.
Семенова констатировала, что люди получают высокие дозы соли из привычных продуктов питания включая хлеб, колбасу, разные готовые соусы, полуфабрикаты, молочные изделия.

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Анастасия Семенова
Анастасия Семенова
ЗОЖ
замдиректора по научной работе ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор
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