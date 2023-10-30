Когда инфекция грудной клетки является признаком рака легких: тревожные сигналы

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Когда инфекция грудной клетки является признаком рака легких: тревожные сигналы


По мере приближения сезона простуд и гриппа многие инфекции могут перерасти в инфекции дыхательных путей. Тогда, опять же, это может быть рак.


Основными типами инфекций дыхательных путей являются бронхит и пневмония, которые могут иметь те же симптомы, что и рак легких.

Врач заявил, что бронхит вызывается вирусами, тогда как пневмония в основном вызывается бактериями. Такие инфекции заразны, поскольку вирус или бактерия распространяются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

«При этом крошечные капли жидкости, содержащей вирус или бактерии, выбрасываются в воздух, где их могут вдохнуть другие», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Симптомы инфекции грудной клетки могут включать:

  • Постоянный кашель
  • Кашель с желтой или зеленой мокротой (густой слизью) или кашель с кровью.
  • Одышка или частое и поверхностное дыхание
  • Хрипы
  • Высокая температура (лихорадка)
  • Быстрое сердцебиение
  • Боль в груди или стеснение
  • Ощущение растерянности и дезориентации.
Большинство людей выздоравливают от инфекции грудной клетки в течение нескольких недель. Однако постоянный кашель, одышка и необъяснимая боль могут быть симптомами рака легких.

Повторные инфекции грудной клетки также могут быть признаком рака легких.

Как узнать, инфекция ли это грудной клетки или рак?


Рак легких возникает в результате аномального роста клеток слизистой оболочки легких, что приводит к росту злокачественной опухоли.

Существует два основных типа рака легких — мелкоклеточный рак легких (МРЛ) и немелкоклеточный рак легких (НМРЛ), которые различаются по внешнему виду под микроскопом, способу роста и распространения на другие части тела. тело и как с ними обращаться. 

"Примерно 85% всех случаев рака легких относятся к НМРЛ".


Ключом к определению того, является ли это инфекция грудной клетки или симптомы, связанные с раком, является просто время.

"Если кашель сохраняется в течение трех или более недель, обязательно запишитесь на прием к врачу".

Это также верно для рецидивирующих инфекций грудной клетки, поскольку это может быть признаком опухоли. Возможно, это не рак, но если это так, то ранняя диагностика является ключом к улучшению результатов.

Существуют дополнительные симптомы рака легких, о которых следует знать, такие как:
  • Изменение кашля, который у вас был в течение длительного времени
  • Кашель с кровью
  • Боль в груди или плече, которая не проходит
  • Хриплый голос в течение трех недель и более
  • Потеря аппетита
  • Необъяснимая потеря веса.
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, важно показать их своему терапевту.

Лечение рака легких в основном включает хирургическое вмешательство и химиотерапию. Также могут использоваться лучевая терапия и таргетная медикаментозная терапия. В последние годы рак легких был самой распространенной причиной смерти от рака среди мужчин и женщин.


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