Когда инфекция грудной клетки является признаком рака легких: тревожные сигналы

«При этом крошечные капли жидкости, содержащей вирус или бактерии, выбрасываются в воздух, где их могут вдохнуть другие», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Постоянный кашель

Кашель с желтой или зеленой мокротой (густой слизью) или кашель с кровью.

Одышка или частое и поверхностное дыхание

Хрипы

Высокая температура (лихорадка)

Быстрое сердцебиение

Боль в груди или стеснение

Ощущение растерянности и дезориентации.

Как узнать, инфекция ли это грудной клетки или рак?

"Примерно 85% всех случаев рака легких относятся к НМРЛ".

"Если кашель сохраняется в течение трех или более недель, обязательно запишитесь на прием к врачу".

Изменение кашля, который у вас был в течение длительного времени

Кашель с кровью

Боль в груди или плече, которая не проходит

Хриплый голос в течение трех недель и более

Потеря аппетита

Необъяснимая потеря веса.

Основными типами инфекций дыхательных путей являются бронхит и пневмония, которые могут иметь те же симптомы, что и рак легких.Врач заявил, что бронхит вызывается вирусами, тогда как пневмония в основном вызывается бактериями. Такие инфекции заразны, поскольку вирус или бактерия распространяются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.Большинство людей выздоравливают от инфекции грудной клетки в течение нескольких недель. Однако постоянный кашель, одышка и необъяснимая боль могут быть симптомами рака легких.Повторные инфекции грудной клетки также могут быть признаком рака легких.Рак легких возникает в результате аномального роста клеток слизистой оболочки легких, что приводит к росту злокачественной опухоли.Существует два основных типа рака легких — мелкоклеточный рак легких (МРЛ) и немелкоклеточный рак легких (НМРЛ), которые различаются по внешнему виду под микроскопом, способу роста и распространения на другие части тела. тело и как с ними обращаться.Ключом к определению того, является ли это инфекция грудной клетки или симптомы, связанные с раком, является просто время.Это также верно для рецидивирующих инфекций грудной клетки, поскольку это может быть признаком опухоли. Возможно, это не рак, но если это так, то ранняя диагностика является ключом к улучшению результатов.Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, важно показать их своему терапевту.Лечение рака легких в основном включает хирургическое вмешательство и химиотерапию. Также могут использоваться лучевая терапия и таргетная медикаментозная терапия. В последние годы рак легких был самой распространенной причиной смерти от рака среди мужчин и женщин.Ранее МедикФорум писал о том, что отказ от алкоголя и жирного помогает пожилым сохранить поджелудочную железу

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