Когда инфекция грудной клетки является признаком рака легких: тревожные сигналы
По мере приближения сезона простуд и гриппа многие инфекции могут перерасти в инфекции дыхательных путей. Тогда, опять же, это может быть рак.
Основными типами инфекций дыхательных путей являются бронхит и пневмония, которые могут иметь те же симптомы, что и рак легких.
Врач заявил, что бронхит вызывается вирусами, тогда как пневмония в основном вызывается бактериями. Такие инфекции заразны, поскольку вирус или бактерия распространяются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
«При этом крошечные капли жидкости, содержащей вирус или бактерии, выбрасываются в воздух, где их могут вдохнуть другие», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Симптомы инфекции грудной клетки могут включать:
- Постоянный кашель
- Кашель с желтой или зеленой мокротой (густой слизью) или кашель с кровью.
- Одышка или частое и поверхностное дыхание
- Хрипы
- Высокая температура (лихорадка)
- Быстрое сердцебиение
- Боль в груди или стеснение
- Ощущение растерянности и дезориентации.
Повторные инфекции грудной клетки также могут быть признаком рака легких.
Как узнать, инфекция ли это грудной клетки или рак?
Рак легких возникает в результате аномального роста клеток слизистой оболочки легких, что приводит к росту злокачественной опухоли.
Существует два основных типа рака легких — мелкоклеточный рак легких (МРЛ) и немелкоклеточный рак легких (НМРЛ), которые различаются по внешнему виду под микроскопом, способу роста и распространения на другие части тела. тело и как с ними обращаться.
"Примерно 85% всех случаев рака легких относятся к НМРЛ".
Ключом к определению того, является ли это инфекция грудной клетки или симптомы, связанные с раком, является просто время.
"Если кашель сохраняется в течение трех или более недель, обязательно запишитесь на прием к врачу".
Это также верно для рецидивирующих инфекций грудной клетки, поскольку это может быть признаком опухоли. Возможно, это не рак, но если это так, то ранняя диагностика является ключом к улучшению результатов.
Существуют дополнительные симптомы рака легких, о которых следует знать, такие как:
- Изменение кашля, который у вас был в течение длительного времени
- Кашель с кровью
- Боль в груди или плече, которая не проходит
- Хриплый голос в течение трех недель и более
- Потеря аппетита
- Необъяснимая потеря веса.
Лечение рака легких в основном включает хирургическое вмешательство и химиотерапию. Также могут использоваться лучевая терапия и таргетная медикаментозная терапия. В последние годы рак легких был самой распространенной причиной смерти от рака среди мужчин и женщин.
Ранее МедикФорум писал о том, что отказ от алкоголя и жирного помогает пожилым сохранить поджелудочную железу
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий