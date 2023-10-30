Врач делится простым советом для всех, кто хочет похудеть без чувства голода

"Исследователи показали, что употребление 500 мл воды за полчаса до основного приема пищи может помочь людям похудеть", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Выполнение этой простой вещи не только позволит контролировать ваш вес, но и приведет к его снижению. Так что же это такое? Пить воду перед едой. Употребление 500 мл воды перед едой может не только ускорить метаболизм, но и привести к большей потере веса, чем отказ от употребления воды. Как правило, чем больше воды мы пьем, тем мы здоровее. Вот так просто".

«В сочетании с краткими инструкциями о том, как увеличить объем физической активности и придерживаться здорового питания, это, по-видимому, помогает людям добиться некоторой дополнительной потери веса – умеренными и здоровыми темпами. Это то, что не требует большого труда, чтобы ввести в свой повседневный график».

Овощи, на которые стоит обратить внимание для похудения

Зелень

Брокколи

брюссельская капуста

Цветная капуста

Цуккини

Помидоры

перец

Грибы

Лук

"Лучше всего начать с употребления одной чашки (размером с теннисный мяч) за завтраком, двух чашек за обедом и двух чашек за ужином. Просто не забудьте отмерить эти порции перед приготовлением".

Взбиваем зелень в смузи

Добавление овощей в яичницу или омлет из нута

Ешьте их отдельно, например, нарезанные огурцы или красный сладкий перец.

Врач поделился своим «простым» советом, который может помочь любому, кто хочет похудеть. Многие люди могут похудеть просто с помощью диеты и физических упражнений, но не всем это удается так легко.Врач объяснил, как простой трюк может помочь похудетьИсследование показало, что люди, которые выпивали 500 мл воды за 30 минут до еды, потеряли в среднем на 1,3 кг больше, чем те, кто этого не делал. За 12-недельный период они сообщили о потере 4,3 кг по сравнению со средней потерей 0,8 кг у людей, не выполнявших «предварительную нагрузку.Красота этих результатов в простоте. Просто выпивайте пол-литра воды три раза в день перед основным приемом пищи, чтобы снизить вес.В целом овощи полезно включать в свой рацион. Тем не менее, некрахмалистые овощи могут принести дополнительную пользу. Например, диеты, которые помогают уменьшить воспаление, связанное с ожирением, включают некрахмалистые овощи. Более того, некрахмалистые овощи невероятно сытны и богаты питательными веществами.Попробуйте построить свой рацион на овощах.Некоторые овощи, например шпинат, при приготовлении сжимаются.Ранее МедикФорум писал о том, что отказ от алкоголя и жирного помогает пожилым сохранить поджелудочную железу.

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