Простой двухминутный тест, который предскажет как долго вы проживете - врач
В этом тесте учитывается здоровье вашего сердца, баланс, ловкость, сила и гибкость корпуса и ног.
Некоторые из них находятся вне нашего контроля, например, генетика и болезни, однако другие связаны с привычками образа жизни, такими как наша диета и частота тренировок.
Хотя невозможно точно знать, как долго мы проживем, существуют определенные показатели, которые могут дать нам представление об ожидаемой продолжительности нашей жизни.
В частности, врач поделился простым тестом, который вы можете провести дома именно по этой причине. Врач объяснила, как тест «сидеть-стоять» может предсказать вероятность того, что кто-то в возрасте от 51 до 80 лет умрет в ближайшем будущем.
"Также известный как тест с подъемом сидя или SRT, он может дать оценку различных факторов долголетия. К ним относятся здоровье сердца, баланс, ловкость, сила корпуса и ног, а также гибкость", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.
Как провести тест
Это простой тест, который не требует никакого оборудования — достаточно места на полу, чтобы сидеть.
Вам нужно перейти из положения стоя в положение сидения со скрещенными ногами, а затем обратно в положение стоя, используя только ноги и корпус для подъема и опускания.
Вы начинаете тест с оценкой 10 баллов и вычитаете один балл за использование любого из следующих средств поддержки:
- Рука
- Колено
- Предплечье
- Одна рука на колене или бедре
- Сторона ноги.
«Исследование показало, что чем ниже балл, тем выше вероятность смерти в следующие шесть лет у вас в семь раз.Восемь баллов или выше — это то, что вам нужно. Когда мы становимся старше, мы тратим время на разговоры о здоровье сердечно-сосудистой системы и аэробной подготовке, но баланс, гибкость и ловкость также очень важны».
В исследовании приняли участие 2002 участника, из которых 68 процентов были мужчинами. Участники выполнили тест SRT, и в ближайшие годы за ними следили исследователи.
«Фитнес скелетно-мышечной системы, по оценке SRT, был значимым предиктором смертности у людей в возрасте от 51 до 80 лет».
В целом, у тех, кто набрал наименьшее количество баллов от нуля до трех, шанс умереть был в шесть раз выше, чем у тех, кто набрал наибольшее количество баллов (от восьми до 10).
Почти половина (40 процентов) людей из этого диапазона умерли в течение 11 лет после исследования. По сравнению с другими подходами к функциональному тестированию тест сидя-вставания не требует специального оборудования, безопасен, легко применяется за короткий период времени (менее двух минут) и надежен.
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