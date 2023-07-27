Врач Андреева поделилась простым домашним тестом, который предсказывает, как долго вы проживете

"Тест довольно простой. Все, что вам нужно, это перевести свое тело из положения стоя в положение сидя со скрещенными ногами, а затем вернуться в положение стоя. Однако вы не должны использовать какие-либо другие части тела, кроме ног и туловища, чтобы помогать себе вставать и опускаться", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Рука, используемая для поддержки: -1 балл

Колено используется для поддержки: -1 балл

Предплечье, используемое для поддержки: -1 балл

Одна рука на колене или бедре: -1 балл

Сторона ноги, используемая для поддержки: -1 балл.

"У тех, кто набрал самый низкий балл, от нуля до трех, шанс умереть был в шесть раз выше, чем у тех, кто набрал самые высокие баллы (от восьми до 10)".

"Исследование показало, что чем ниже балл, тем в семь раз выше вероятность умереть в следующие шесть лет. Восемь баллов или выше — это то, что вам нужно".

Если бы вы могли заглянуть в хрустальный шар, поиск ответа на вопрос, как долго вы будете жить, вероятно, был бы для многих одним из первых в списке. Хотя предсказание будущего — это тема для фантастических романов, ваше тело дает некоторые подсказки об общей продолжительности вашей жизни.Врач поделился простым тестом, который может дать представление о вашей смертности.Простой тест «сидеть-встать», также известный как тест «сидение-вставание», который может помочь определить продолжительность жизни человека в возрасте от 51 до 80 лет.Если вам нужно использовать какие-либо другие части вашего тела, вы должны вычесть баллы из общей суммы 10 на пути вверх и вниз за следующие действия:Тест измеряет несколько факторов долголетия, включая здоровье сердца , баланс, ловкость, силу и гибкость корпуса и ног.Исследовательская группа обнаружила, что состояние опорно-двигательного аппарата, оцениваемое с помощью теста, было важным предиктором смертности у людей в возрасте от 51 до 80 лет.Около 40 процентов из тех, кто находился в диапазоне от нуля до трех, умерли в течение 11 лет исследования. Однако испытуемые, набравшие самые низкие баллы, также, как правило, были самыми старшими.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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