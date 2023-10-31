12 признаков рака, которые мужчины особенно склонны не замечать

"Это не всегда узел. Относитесь серьезно к любым изменениям в яичках. Рак в этой области растет довольно быстро, поэтому его следует лечить как можно быстрее. Анализ крови и УЗИ покажут, есть ли рак", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Пальпация, анализы крови и УЗИ помогают поставить диагноз".

"Помимо рака легких, эта форма рака особенно распространена среди курильщиков. Анализы крови, УЗИ и цистоскопия обеспечивают ясность".

"Колоноскопия является важным диагностическим инструментом".

"При пальпации небольшие узелки бобовидной формы кажутся твердыми и болезненными".

"Меняющиеся родинки, небольшие ранки, которые не заживают, чешуйчатые участки кожи — рак кожи не всегда должен проявляться в виде черного, относительно большого пятна".

"Если эти симптомы проходят только при приеме безрецептурных лекарств от изжоги и возвращаются после прекращения приема лекарства, вам следует обратиться к врачу. Гастроскопия показывает, что происходит в желудке, будь то просто гастрит или рак желудка".

Случайная потеря веса также может быть ранним признаком других типов рака или других заболеваний, и ее следует тщательно исследовать.Яички ощущаются по-другому. Они могут быть более тяжелыми и оказывать давление. Это может быть ранним признаком рака яичка.: сперма внезапно становится кристально чистой или коричневатой. Кровь в сперме или сперма внезапно становится кристально чистой или коричневатой – это может указывать на проблемы с простатой или придатком яичка, а в худшем случае – на рак.: мочиться чаще, и тогда струя уже не такая густая и сильная, как раньше - эти признаки типичны также для заболеваний простаты, а также мочевого пузыря. Однако курильщикам особенно следует помнить, что за этим может стоять рак мочевого пузыря.: сначала диарея, затем запор, скопление слизи или небольшое количество крови – каждый из этих симптомов может возникнуть при раке толстой кишки.. Ощущение давления в подмышках или паху, а также на шее может быть вызвано измененными лимфатическими узлами.Такое увеличение лимфатических узлов часто бывает вызвано инфекциями, а затем проходит, но это также может быть признаком рака.: Один процент всех случаев рака молочной железы поражает мужчин. Если в груди появляется уплотнение или грудь в какой-то момент втягивается, мужчинам также следует обратиться за медицинской помощью, чтобы определить, больны ли они. Ультразвук и рентген дают немедленную информацию.Любой, кто худеет без сокращения калорий, физических упражнений или стресса, должен поговорить об этом со своим врачом. Многие виды рака, такие как рак поджелудочной железы, отнимают у организма много энергии, что также отражается на потере веса.: Пятна на губах или во рту, например, на языке, должны быть проверены врачом. Курильщики особенно подвержены риску развития рака. В большинстве случаев достаточно одного взгляда на изменение кожи у стоматолога, чтобы решить, безобидные ли это афты и герпес или злокачественная опухоль.: Любое поражение кожи может означать рак.Это также выглядит более незаметным. Скрининг кожи быстро обеспечивает ясность.Если кашель длится более четырех недель или возникает одышка, это может указывать на рак легких, особенно у курильщиков. Рентгеновский снимок это прояснит.. Если вам постоянно приходится прочищать горло, ваш голос охрип или изменился, возможно, у вас проблемы с гортанью. Здесь курильщики также подвергаются особому риску.. Слишком много кофе, алкоголя или стресс не всегда являются причиной кислотного рефлюкса и изжоги.Ранее МедикФорум писал о том, как сохранить поджелудочную железу здоровой.

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