Врач делится шагами, которые позволят снизить риск болезни Альцгеймара - давление, вес, алкоголь

"Хотя деменцию часто рассматривают как нечто, возникающее с возрастом, исследования показали, что существует множество факторов образа жизни, которые могут минимизировать или увеличить риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Я видела сотни и сотни пациентов с этим ужасным состоянием, опустошенных снижением их когнитивных способностей, изменением личности и потерей независимости, и все это фактически означает, что вы умираете на годы раньше, чем ваше тело умрет. Для их близких это тоже ужасно».

«В течение многих лет мы знали, что высокое кровяное давление связано с повышенным риском развития деменции, но окончательных доказательств не было».

«Это удивительное открытие, и для меня оно окончательно опровергает аргумент о той важной роли, которую гипертония играет как в возникновении деменции, так и в ухудшении симптомов после ее возникновения».

«Исходя из этого понимания, другие вещи, которые улучшают приток крови к мозгу, также могут снизить риск болезни Альцгеймера».

«Если это вы, я думаю, что это очень позитивный сигнал: вы можете значительно снизить риск, выполняя ряд простых вещей: регулярно занимаясь физическими упражнениями, питаясь здоровой пищей (чтобы поддерживать здоровый вес), отказом от курения, сокращением потребления алкоголя и следить за своим кровяным давлением».

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