Осенняя хандра: 6 советов врача, которые мгновенно поднимут настроение

Прощай, осенний блюз: 10 полезных советов

"Здоровый утренний распорядок может иметь решающее значение, когда речь идет о продуктивности, достижении целей и снижении стресса", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

"Важно, чтобы ваш утренний распорядок дня был реалистичным. Он должен соответствовать вашей личности и образу жизни".

"Достаточное количество сна поможет вам меньше болеть, поддерживать здоровый вес, снизить стресс и улучшить самочувствие".

"Неважно, записываетесь ли вы в спортзал, идете на прогулку, прыгаете на велосипеде или смотрите видео с тренировками: главное, чтобы вы двигались".

"Когда вы обнимаетесь со своим партнером, друзьями, семьей или домашним животным, выделяется окситоцин. Этот гормон играет важную роль в социальных связях, но также замедляет частоту сердечных сокращений и может уменьшить стресс и беспокойство".

"Благодаря разнообразному меню вы не станете слишком однобоким в своем рационе и обеспечите свой организм всем необходимым".

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