Диетолог Лазуренко: перекусы готовыми продуктами на бегу повышают риск тромбов

«Пища, которую употребляет человек, определяет вязкость и густоту его крови, поэтому при постоянном неправильном питании в венах и сосудах могут начаться патологические процессы», - предупредила специалистка в беседе с NEWS.ru.

«Малоподвижный образ жизни и любовь к сладким газированным напиткам также увеличивают риск образования тромбов», - дополнила врач.

Диетолог Лазуренко напомнила в интервью, что возникновение тромбов в кровеносных сосудах тесно связано с тем, как питается человек в своей повседневной жизни.В частности, уточнила диетолог Лазуренко: риск тромбов повышают перекусы готовыми продуктами на бегу.Еще один фактор, способствующий сгущению крови и более высокому риску тромбов, – употребление недостаточного количества воды. Лазуренко отметила, что многие люди заменяют воду в своем рационе сублимированными продуктами (например, кофе). В этом случае наблюдается подверженность организма венозному застою. Соответственно, риск образования тромбов становится более существенным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заболеваемость невирусным гепатитом возросла из-за переедания и малоподвижности.

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