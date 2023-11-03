Врач-трихолог дал 4 совета по уходу, который поможет отрастить длинные волосы

1. Используйте правильную кисть

"Избегайте сильного выдергивания и используйте щетку с большим количеством мелкой щетины. Они обладают меньшей силой натяжения и, следовательно, уменьшают ломкость волос", - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

2. Используйте натуральные продукты при стирке

"Если вы моете их шампунем каждый день, обязательно следует использовать мягкое средство, не содержащее сульфатов и консервантов".

3. Используйте кондиционер правильно

"Дайте кондиционеру подействовать несколько минут, а затем снова аккуратно смойте его — ваши длинные волосы скажут вам спасибо", - советует врач-трихолог.

4. Отшелушивание удаляет омертвевшие клетки кожи

"Лучше всего делать пилинг кожи головы раз в неделю, чтобы убрать надоедливую перхоть и дать корням волос снова дышать".

5. Чистые подушки

"Держитесь подальше от грязных наволочек и полотенец, из-за которых грязь может попасть на кожу головы".

У многих есть мечта о длинных волосах Рапунцель. Практически каждая женщина знает это, но лишь немногие из нас действительно испытали этот опыт. Можно сказать, что это меньшинство.Ведь волосы должны быть не только длинными, но и здоровыми – вот тут-то и начинается дилемма. Однако заранее предупреждаем: длинные волосы требуют времени и терпения, какие бы приемы вы ни использовали. Но приложив немного усилий и правильно приложив усилия, здоровый рост определенно возможен.На самом деле, расчесывая волосы, вы можете многое сделать неправильно и повредить волосы.Вам также следует слегка надавить на линию роста волос, чтобы стимулировать кровообращение и сделать волосы сильнее.Краткое пояснение к этому моменту: хотя вы втираете шампунь в волосы, он не имеет прямого контакта с корнем волос и, следовательно, не оказывает прямого влияния на рост. По сути, шампунь не может навредить росту, но может разрушить структуру ваших длинных волос.В целом, натуральные продукты обычно более эффективны и дольше сохраняют свежесть волос, а ежедневное мытье не требуется.Время от времени использование питательного кондиционера должно стать обязательным для всех людей с длинными волосами (надеюсь).Кондиционер делает волосы эластичными и предотвращает образование болезненных узлов и колтунов. Таким образом вы сможете предотвратить ломкость и выпадение волос.Пилинг удаляет омертвевшие клетки кожи – это касается и кожи головы. Таким образом, вы сможете оставаться чистыми сверху и стимулировать рост.Вы же не хотите, чтобы на коже головы скапливалась грязь и жир.Это может привести к тому, что ваши волосы станут ломкими или станут жирными, что заставит вас мыть их чаще. Они могут даже способствовать возникновению других заболеваний кожи головы , таких как перхоть и, в конечном итоге, выпадение волос.Ранее МедикФорум писал о связи проблем с ЖКТ и дефицита витаминов.

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