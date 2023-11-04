Стоматолог: эти 7 продуктов вредны для ваших зубов

«Поддержание хорошего здоровья полости рта предполагает не только чистку зубов щеткой и зубной нитью, но и внимательное отношение к своему рациону. Хотя многие люди знают, что сладкие продукты и кислые напитки могут нанести вред зубам, некоторые продукты могут быть на удивление вредны для здоровья зубов», - говорит врач-стоматолог Башкатова Татьяна специально для МедикФорум.





1. Цитрусовые

«Полощите рот водой после употребления цитрусовых».





2. Сухофрукты

«Если вам нравятся сухофрукты, после этого прополощите рот и почистите зубы», — добавила она.

3. Картофельные чипсы

4. Уксус

5. Содовый хлеб

«Если вы едите содовый хлеб, обязательно соблюдайте правила гигиены полости рта».

6. Бальзамический уксус

7. Спортивные и энергетические напитки

«Помните, что не только то, что вы едите, но и то, как часто вы потребляете эти продукты, может повлиять на здоровье ваших зубов. Если вы употребляете такую пищу, соблюдение правил гигиены полости рта, включая регулярную чистку зубов щеткой, зубной нитью и осмотры у стоматолога, может помочь смягчить потенциальный вред для ваших зубов. Кроме того, питьевая вода после употребления кислых или сладких продуктов может помочь нейтрализовать кислоты и смыть частицы пищи».

Стоматолог предупредил, что употребление здоровой пищи, такой как цитрусовые и бальзамический уксус, может стать плохой новостью для вашей улыбки.Хотя эти продукты могут показаться безвредными, они очень кислые, что может разрушить зубную эмаль.Цитрусы, такие как лимоны, апельсины и грейпфруты, богатые витамином С и другими питательными веществами, могут сделать ваши зубы более восприимчивыми к кариесу и чувствительности из-за высокого содержания кислоты.Хотя это может показаться еще одним полезным вариантом, сухофрукты, такие как изюм, абрикосы и финики, липкие и содержат много натуральных сахаров.Липкость может прилипать к зубам, увеличивая риск возникновения кариеса.Вкусное лакомство может застрять в щелях зубов, что приведет к образованию зубного налета и возможному кариесу.Врач рекомендовал выбирать более здоровые и менее крахмалистые закуски, например сырые овощи.Уксус — популярный ингредиент полезных заправок для салатов, но он также может со временем ослабить зубную эмаль.Врач посоветовала употреблять эти продукты в умеренных количествах и после этого рассмотреть возможность пить воду, чтобы нейтрализовать кислоту.Липкий и рыхлый хлеб, богатый добавленным сахаром, может способствовать разрушению зубов.Доктор рекомендовала использовать бальзамический уксус в умеренных количествах, поскольку он очень кислый и может испачкать зубы.Популярные напитки часто содержат много сахара и кислотности, которые могут разрушить зубную эмаль и способствовать развитию кариеса.Стоматолог рекомендовала пить воду для увлажнения.Ранее МедикФорум писал о причинах гипертонии у молодых людей.

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