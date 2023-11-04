Стоматолог: эти 7 продуктов вредны для ваших зубов
Диета может быть второстепенной, когда речь идет о здоровье полости рта, но есть некоторые удивительные продукты, которые могут подвергнуть ваши зубы риску возникновения различных проблем.
Стоматолог предупредил, что употребление здоровой пищи, такой как цитрусовые и бальзамический уксус, может стать плохой новостью для вашей улыбки.
Хотя эти продукты могут показаться безвредными, они очень кислые, что может разрушить зубную эмаль.
«Поддержание хорошего здоровья полости рта предполагает не только чистку зубов щеткой и зубной нитью, но и внимательное отношение к своему рациону. Хотя многие люди знают, что сладкие продукты и кислые напитки могут нанести вред зубам, некоторые продукты могут быть на удивление вредны для здоровья зубов», - говорит врач-стоматолог Башкатова Татьяна специально для МедикФорум.
1. Цитрусовые
Цитрусы, такие как лимоны, апельсины и грейпфруты, богатые витамином С и другими питательными веществами, могут сделать ваши зубы более восприимчивыми к кариесу и чувствительности из-за высокого содержания кислоты.
«Полощите рот водой после употребления цитрусовых».
2. Сухофрукты
Хотя это может показаться еще одним полезным вариантом, сухофрукты, такие как изюм, абрикосы и финики, липкие и содержат много натуральных сахаров.
Липкость может прилипать к зубам, увеличивая риск возникновения кариеса.
«Если вам нравятся сухофрукты, после этого прополощите рот и почистите зубы», — добавила она.
3. Картофельные чипсы
Вкусное лакомство может застрять в щелях зубов, что приведет к образованию зубного налета и возможному кариесу.
Врач рекомендовал выбирать более здоровые и менее крахмалистые закуски, например сырые овощи.
4. Уксус
Уксус — популярный ингредиент полезных заправок для салатов, но он также может со временем ослабить зубную эмаль.
Врач посоветовала употреблять эти продукты в умеренных количествах и после этого рассмотреть возможность пить воду, чтобы нейтрализовать кислоту.
5. Содовый хлеб
Липкий и рыхлый хлеб, богатый добавленным сахаром, может способствовать разрушению зубов.
«Если вы едите содовый хлеб, обязательно соблюдайте правила гигиены полости рта».
6. Бальзамический уксус
Доктор рекомендовала использовать бальзамический уксус в умеренных количествах, поскольку он очень кислый и может испачкать зубы.
7. Спортивные и энергетические напитки
Популярные напитки часто содержат много сахара и кислотности, которые могут разрушить зубную эмаль и способствовать развитию кариеса.
Стоматолог рекомендовала пить воду для увлажнения.
«Помните, что не только то, что вы едите, но и то, как часто вы потребляете эти продукты, может повлиять на здоровье ваших зубов. Если вы употребляете такую пищу, соблюдение правил гигиены полости рта, включая регулярную чистку зубов щеткой, зубной нитью и осмотры у стоматолога, может помочь смягчить потенциальный вред для ваших зубов. Кроме того, питьевая вода после употребления кислых или сладких продуктов может помочь нейтрализовать кислоты и смыть частицы пищи».
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