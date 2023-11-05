7 продуктов, которые уничтожают вашу диету: быстро заставят снова проголодаться

Похудеть не получается?

1. Готовые блюда

"В первую очередь глутамат ассоциируется у нас с китайской едой. Но химический усилитель вкуса также можно найти во многих готовых продуктах. Это блокирует собственную регуляцию аппетита организма и задерживает наступление чувства сытости. Результат: мы едим больше, чем нам на самом деле нужно, потому что дольше чувствуем голод", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.

2. Чипсы

3. Белый хлеб

"Пища переваривается быстро, уровень инсулина быстро повышается, а затем быстро падает. Что происходит? Вскоре после этого вы снова чувствуете голод и тянетесь за следующей закуской. Абсолютный убийца диет!"

4. Кукурузные хлопья

"Лучшая альтернатива: приготовьте хлопья для завтрака самостоятельно. Например, смешайте овсянку, свежие фрукты и богатые питательными веществами орехи, такие как миндаль, фундук, грецкие орехи или кешью. Вы увидите, что ваше начало дня не только станет более здоровым, но и вы будете чувствовать себя сытым гораздо дольше".

5. Батончики мюсли

6. Свежевыжатые соки

"Фруктоза содержит глюкозу, которая приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. Как только он снова упадет, вы снова почувствуете голод. Кроме того, в прессованных соках отсутствуют насыщающие растительные волокна".

7. Алкоголь

"Алкоголь вызывает легкую гипогликемию в организме, заставляя наш мозг посылать сигналы голода", - поясняет Баляева.

Что следует есть вместо этого

Бобовые

Овощи тоже

Цельнозерновые продукты.

Постное мясо

Рыба

Нежирные молочные продукты и

Яйца.

Хотели бы вы сбросить несколько килограммов, но не хотите все время оставаться голодным? Тогда вам следует обратить внимание на то, что вы едите.Потому что повсюду таятся ловушки: определенные продукты вызывают у вас еще больший голод, а не насыщают. Мы расскажем вам, какие продукты скрывают так называемые «пустые калории», а какие быстро заставят вас снова проголодаться.Кто этого не знает: однажды открыв пакетик с чипсами, довольно сложно перестать грызть его, пока он полностью не опустеет. Будь то обезжиренные чипсы или продукты из «настоящего картофеля», их всех объединяет то, что они содержат сильные усилители вкуса, такие как дрожжевой экстракт.Ваш аппетит постоянно стимулируется, но вы не чувствуете сытости – и вы в кратчайшие сроки употребили 500 калорий.Багет, тосты, булочки или крендельки – они всем нравятся, особенно на завтрак. К сожалению, продукция в основном состоит из белой муки. Это означает, что все компоненты оболочки и волокна отсутствуют.Если верить рекламе, полезный завтрак включает в себя различные виды мюсли и кукурузные хлопья. Но дело обстоит наоборот: в большинстве этих продуктов содержится много сахара, что приводит к колебаниям уровня сахара в крови. Пройдет немного времени, и вам захочется второго завтрака.Говоря о мюсли: вам также следует избегать батончиков мюсли. Хотя производители соблазняют вас энергетическими батончиками и обещают, что они поддержат вашу диету, они обычно содержат много сахара и калорий, поскольку представляют собой всего лишь небольшой перекус между приемами пищи. Просто перекусите горстью орехов, это полезнее и эффективнее.Конечно, свежевыжатые соки – это полезно и вкусно. Но, кроме того, они высококалорийны и полны фруктозы. К сожалению, это имеет тот же эффект, что и обычный сахар.Если вы хотите добиться успеха на диете, никогда не следует отказываться от полноценного приема пищи в пользу пива после работы. Одно пиво быстро превращается в два или три, и вдобавок к этому вы начинаете хотеть жирного фаст-фуда или чего-то подобного.Но какие продукты насыщают нас устойчиво и в то же время обеспечивают ценными питательными веществами? Отдавайте предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, напримерРанее МедикФорум писал о способности мяты снижать давление.

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