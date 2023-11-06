Врач Кореневич: обезболивающие при самолечении могут вредить печени

«Если вы раз в году выпили обезболивающее, то это не страшно. Если вы ими глушите головную боль, боли в спине или суставах почти ежедневно, вы в группе риска», - поделилась Кореневич в Telegram

Врач Кореневич рассказала, что обезболивающие препараты при самолечении могут вредить печени. Специалистка констатировала, что на состоянии органа негативно сказывается частый прием лекарств от боли.Медик добавила, что здоровье печени невозможно защитить приемом каких-то медикаментов. Взрослым людям эксперт порекомендовала проходить профилактические обследования печени и почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление полезных жиров помогает сохранить здоровым сердце.

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