Врач Кореневич: обезболивающие при самолечении могут вредить печени
Врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила о способности лекарств негативно влиять на печень.
Врач Кореневич рассказала, что обезболивающие препараты при самолечении могут вредить печени. Специалистка констатировала, что на состоянии органа негативно сказывается частый прием лекарств от боли.
«Если вы раз в году выпили обезболивающее, то это не страшно. Если вы ими глушите головную боль, боли в спине или суставах почти ежедневно, вы в группе риска», - поделилась Кореневич в Telegram.
Медик добавила, что здоровье печени невозможно защитить приемом каких-то медикаментов. Взрослым людям эксперт порекомендовала проходить профилактические обследования печени и почек.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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