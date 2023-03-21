Кардиолог Кореневич назвала мешающие похудеть сочетания продуктов

«Есть сочетания продуктов, которые точно не дадут похудеть и удержать вес. Это мясо с картошкой, обед и ужин с хлебом и употребление десерта после обеда и ужина», - поделилась специалистка.

«Избыточный жир связан с повышенной нагрузкой на сердце и сосуды. Пациенты кардиологов в 80% случаев – это люди с ожирением», - констатировала врач.

Многие люди весной предпринимают активные попытки стать стройнее. Кардиолог Кореневич рассказала: тем, кто хочет быстрее обрести подтянутый живот или избавиться от лишних килограммов, следует тщательнее контролировать рацион – в нем не должно быть сочетаний продуктов, мешающих похудению.Кореневич добавила, что каждый из этих продуктов вполне может присутствовать в меню. Но употребляться он должен отдельно и строго порционно – тогда вреда фигуре это не принесет.Также медик подтвердила: бороться с ожирением важно, поскольку излишки жира в теле означают повышенные риски многих патологий, включая такие опасные как сахарный диабет, заболевания печени, патологии сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины заставляют сердце биться реже, вызывая брадикардию.

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