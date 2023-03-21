Кардиолог Кореневич назвала мешающие похудеть сочетания продуктов

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картофель с мясом

Некоторые сочетания продуктов являются настоящим барьером на пути к похудению, их употребление не позволяет телу активно сжигать жир, предупредила кардиолог Анна Кореневич:

Многие люди весной предпринимают активные попытки стать стройнее. Кардиолог Кореневич рассказала: тем, кто хочет быстрее обрести подтянутый живот или избавиться от лишних килограммов, следует тщательнее контролировать рацион – в нем не должно быть сочетаний продуктов, мешающих похудению.

«Есть сочетания продуктов, которые точно не дадут похудеть и удержать вес. Это мясо с картошкой, обед и ужин с хлебом и употребление десерта после обеда и ужина», - поделилась специалистка.

Кореневич добавила, что каждый из этих продуктов вполне может присутствовать в меню. Но употребляться он должен отдельно и строго порционно – тогда вреда фигуре это не принесет.

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Также медик подтвердила: бороться с ожирением важно, поскольку излишки жира в теле означают повышенные риски многих патологий, включая такие опасные как сахарный диабет, заболевания печени, патологии сердца.

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«Избыточный жир связан с повышенной нагрузкой на сердце и сосуды. Пациенты кардиологов в 80% случаев – это люди с ожирением», - констатировала врач.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
ЗОЖ
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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