У холодильника ночью? У вас может быть синдром ночного питания
Ходите ли вы по вечерам к холодильнику или ящику с конфетами? Это может быть просто плохая привычка или признак расстройства пищевого поведения: синдрома ночного питания.
К фильму прилагаются чипсы и шоколад. А когда вы вечером идете домой с вечеринки, многим людям просто необходима сумка с фалафелем или кебабом. Прием пищи поздно вечером или ночью – почти каждый из нас время от времени так делает.
Есть много причин для этого. Поздний прием пищи и ночное питание также может быть симптомом расстройства пищевого поведения: синдрома ночного питания (СНП).
Когда именно прием пищи на ночь является расстройством пищевого поведения?
Любой, кто страдает синдромом ночного питания, ест слишком много поздно вечером, иногда после того, как он или она уже спали.
«По меньшей мере 25 процентов ежедневных калорий регулярно потребляются поздно», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Что означает «регулярно» не имеет научного определения – исследований все еще недостаточно.
Согласно этому расстройству, расстройство может существовать, если прием пищи на ночь происходит по крайней мере два дня в неделю в течение как минимум трех месяцев.
Но одного этого недостаточно для постановки диагноза. Люди, работающие посменно, также имеют такое пищевое поведение. Если они не едят достаточно в течение дня, это произойдет посреди ночи.
«Кроме того, в синдроме ночного питания всегда есть психологическая составляющая».
Так что дело не только в отсутствии структуры питания в повседневной жизни.
Последствия: у некоторых людей с СЭП развивается избыточный вес или ожирение. Прием пищи на ночь также может плохо сказаться на сне, а затем и на повседневной жизни. Чувство вины и стыда за свое поведение также может стать проблемой для пострадавших.
У кого развивается это расстройство пищевого поведения?
Согласно текущим исследованиям, около одного процента людей страдают синдромом ночного питания.
«Количество незарегистрированных случаев, вероятно, велико. Потому что это расстройство пищевого поведения, о котором мало кто знает. Ни эксперты, ни те, кто пострадал, много об этом не знают».
Например, отличие от компульсивного переедания, при котором компульсивное переедание происходит снова и снова, не всем легко понять.
О причинах и факторах риска известно немного. Исследователи видят связь между СЭП, тревожным расстройством и депрессией.
«Когда вам грустно или страшно, очевидная стратегия — комфортное питание».
Еще одним фактором риска может быть стресс. Ученые также наблюдали семейную кластеризацию, поэтому гены также могут играть определенную роль. Синдром ночного питания чаще возникает у людей с избыточным весом и ожирением.
Чем синдром ночного питания отличается от других расстройств пищевого поведения?
«В отличие от многих других расстройств пищевого поведения, оно также часто встречается у мужчин».
Еще одно важное отличие от других расстройств пищевого поведения: у людей с СЭП внутренние часы не синхронизированы.
«В исследовательской литературе есть данные о том, что не только время сна и бодрствования меняется, но и гормональный фон находится в беспорядке».
Это может, например, повлиять на гормон мелатонин, который помогает вам заснуть. А еще лептин — гормон, который контролирует чувство сытости и при здоровом ритме дня и ночи гарантирует, что голод не возникнет ночью. Пока неизвестно, является ли этот измененный гормональный фон причиной или следствием позднего приема пищи.
Когда следует получить помощь?
«Тому, кто регулярно ест поздно вечером, но не чувствует из-за этого никаких психологических, физических или социальных расстройств, не нужно обращаться к врачу. Но если вы замечаете, что не можете выйти из этого, плохо спите или у вас формируется плохое представление о своем теле, это повод для диагностики».
Важным критерием лечения является то, что вы страдаете от него или чувствуете себя неполноценным.
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