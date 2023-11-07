У холодильника ночью? У вас может быть синдром ночного питания

Когда именно прием пищи на ночь является расстройством пищевого поведения?

«По меньшей мере 25 процентов ежедневных калорий регулярно потребляются поздно», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Кроме того, в синдроме ночного питания всегда есть психологическая составляющая».

У кого развивается это расстройство пищевого поведения?

«Количество незарегистрированных случаев, вероятно, велико. Потому что это расстройство пищевого поведения, о котором мало кто знает. Ни эксперты, ни те, кто пострадал, много об этом не знают».

«В отличие от многих других расстройств пищевого поведения, оно также часто встречается у мужчин».

«В исследовательской литературе есть данные о том, что не только время сна и бодрствования меняется, но и гормональный фон находится в беспорядке».

Когда следует получить помощь?

«Тому, кто регулярно ест поздно вечером, но не чувствует из-за этого никаких психологических, физических или социальных расстройств, не нужно обращаться к врачу. Но если вы замечаете, что не можете выйти из этого, плохо спите или у вас формируется плохое представление о своем теле, это повод для диагностики».

К фильму прилагаются чипсы и шоколад. А когда вы вечером идете домой с вечеринки, многим людям просто необходима сумка с фалафелем или кебабом. Прием пищи поздно вечером или ночью – почти каждый из нас время от времени так делает.Есть много причин для этого. Поздний прием пищи и ночное питание также может быть симптомом расстройства пищевого поведения: синдрома ночного питания (СНП).Любой, кто страдает синдромом ночного питания, ест слишком много поздно вечером, иногда после того, как он или она уже спали.Что означает «регулярно» не имеет научного определения – исследований все еще недостаточно.Но одного этого недостаточно для постановки диагноза. Люди, работающие посменно, также имеют такое пищевое поведение. Если они не едят достаточно в течение дня, это произойдет посреди ночи.Так что дело не только в отсутствии структуры питания в повседневной жизни.у некоторых людей с СЭП развивается избыточный вес или ожирение. Прием пищи на ночь также может плохо сказаться на сне, а затем и на повседневной жизни. Чувство вины и стыда за свое поведение также может стать проблемой для пострадавших.Согласно текущим исследованиям, около одного процента людей страдают синдромом ночного питания.Например, отличие от компульсивного переедания, при котором компульсивное переедание происходит снова и снова, не всем легко понять.О причинах и факторах риска известно немного. Исследователи видят связь между СЭП, тревожным расстройством и депрессией.«Когда вам грустно или страшно, очевидная стратегия — комфортное питание».Еще одним фактором риска может быть стресс. Ученые также наблюдали семейную кластеризацию, поэтому гены также могут играть определенную роль. Синдром ночного питания чаще возникает у людей с избыточным весом и ожирением.Чем синдром ночного питания отличается от других расстройств пищевого поведения?Еще одно важное отличие от других расстройств пищевого поведения: у людей с СЭП внутренние часы не синхронизированы.Это может, например, повлиять на гормон мелатонин, который помогает вам заснуть. А еще лептин — гормон, который контролирует чувство сытости и при здоровом ритме дня и ночи гарантирует, что голод не возникнет ночью. Пока неизвестно, является ли этот измененный гормональный фон причиной или следствием позднего приема пищи.Важным критерием лечения является то, что вы страдаете от него или чувствуете себя неполноценным.Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя.

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