10 часов в день за компьютером приводят к высокому риску деменции и преждевременной смерти

"Согласно исследованию, люди сейчас проводят сидя в среднем 9,2 часа в день. Это на полчаса больше, чем в 2021 году во время пандемии. Особенно плохо обстоят дела в возрастной группе от 18 до 29 лет: среднее время сидения составляет более десяти часов. Это создает риски для здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Диабет 2 типа

Ожирение

Повышенное артериальное давление

Сердечно-сосудистые заболевания

Повышенный риск рак.

Риск деменции увеличивается через десять часов

сидение более десяти часов — в 1,08 раза больше (риск увеличивается на 8 процентов)

более двенадцати часов, в 1,63 раза больше (риск увеличился на 63 процента)

более 15 часов в 3,21 раза больше (риск увеличился на 221 процент).

«Риск деменции быстро возрастает после 10 часов ежедневной сидячей деятельности, независимо от того, как накапливалось время сидячего образа жизни».

Регулярные перерывы не снижают риск деменции, когда общее время велико

«Многие из нас знакомы с общим советом прерывать длительное сидение, вставая примерно каждые 30 минут, чтобы встать или прогуляться. Это не работает».

Предотвратите деменцию за четыре шага

Спорт /упражнения,

/упражнения, Здоровое питание,

Избегание стресса и

Тренировка ума (в том числе через социальные контакты).





Сидение также увеличивает риск смерти

"Анализ показал, что по сравнению с теми, кто сидит всего восемь часов в день, испытуемые. У тех, кто сидел более двенадцати часов в день , риск смертности повышался на 38 процентов. Однако, согласно исследованию, этот риск снижался, когда испытуемые занимались интенсивной физической активностью более 22 минут в день. Тогда продолжительность сидения уже не играла роли".

"Поэтому рекомендуется заниматься не менее 2,5 часов в неделю — занимаетесь ли вы 5 раз в неделю по 30 минут или реже, но дольше, зависит от вас. Это не должно быть больше шести часов".

За компьютером, в мобильном телефоне, на работе, в школе, на диване – время, которое мы проводим сидя, становится все дольше и дольше.На основе модельного анализа было обнаружено, что риск деменции увеличивался с каждым часом по сравнению с субъектами, которые сидели всего 9,27 часа.Другими словами, риск развития деменции увеличивается в три раза в течение более 15 часов.Не имеет значения, регулярно ли прерывается время сидения. Решающее значение имеет только общее время, а не продолжительность отдельных периодов сидения.Важным сообщением является то, что люди, которые сидят менее десяти часов, не подвергаются повышенному риску.Память и способность концентрироваться постепенно ухудшаются. Болезнь считается неизлечимой, но теперь эксперты сходятся во мнении, что существуют профилактические стратегии.Слишком долгое сидение не только увеличивает риск деменции, но и риск смерти. Исследователи оценили данные почти 12 000 человек старше 50 лет. Они также носили монитор как минимум четыре 10-часовых дня, чтобы измерять время активной физической активности и время сидения.небольшие объемы физической активности от умеренной до высокой могут быть эффективной стратегией снижения риска смертности от длительного сидения. Таким образом, усилия по поощрению физической активности могут принести значительную пользу для здоровья людей.Физические упражнения снижают риск смертности.в обоих случаях испытуемые смогли заметно снизить риск смертности. Но: согласно результатам исследования, умеренные и продолжительные тренировки снижают риск смертности на 26–31 процент (хотя и немного) более эффективно, чем более короткие и интенсивные тренировки (на 21–23 процента).Все испытуемые, которые были умеренно активны в среднем от 150 до 300 минут, то есть от 2,5 до 6 часов, смогли заметно снизить общий риск смертности.Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя.

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