10 часов в день за компьютером приводят к высокому риску деменции и преждевременной смерти
Длительное сидение вредно для здоровья и способствует развитию многочисленных заболеваний. Новые исследования теперь пришли к выводу, что это также значительно увеличивает риск деменции и общей смертности.
За компьютером, в мобильном телефоне, на работе, в школе, на диване – время, которое мы проводим сидя, становится все дольше и дольше.
"Согласно исследованию, люди сейчас проводят сидя в среднем 9,2 часа в день. Это на полчаса больше, чем в 2021 году во время пандемии. Особенно плохо обстоят дела в возрастной группе от 18 до 29 лет: среднее время сидения составляет более десяти часов. Это создает риски для здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Длительное сидение увеличивает риск развития многочисленных заболеваний:
- Диабет 2 типа
- Ожирение
- Повышенное артериальное давление
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Повышенный риск рак.
Риск деменции увеличивается через десять часов
На основе модельного анализа было обнаружено, что риск деменции увеличивался с каждым часом по сравнению с субъектами, которые сидели всего 9,27 часа.
Такой риск был у субъектов, которые:
- сидение более десяти часов — в 1,08 раза больше (риск увеличивается на 8 процентов)
- более двенадцати часов, в 1,63 раза больше (риск увеличился на 63 процента)
- более 15 часов в 3,21 раза больше (риск увеличился на 221 процент).
«Риск деменции быстро возрастает после 10 часов ежедневной сидячей деятельности, независимо от того, как накапливалось время сидячего образа жизни».
Регулярные перерывы не снижают риск деменции, когда общее время велико
Не имеет значения, регулярно ли прерывается время сидения. Решающее значение имеет только общее время, а не продолжительность отдельных периодов сидения.
«Многие из нас знакомы с общим советом прерывать длительное сидение, вставая примерно каждые 30 минут, чтобы встать или прогуляться. Это не работает».
Важным сообщением является то, что люди, которые сидят менее десяти часов, не подвергаются повышенному риску.
Предотвратите деменцию за четыре шага
Память и способность концентрироваться постепенно ухудшаются. Болезнь считается неизлечимой, но теперь эксперты сходятся во мнении, что существуют профилактические стратегии.
Классические четыре шага по предотвращению деменции:
- Спорт /упражнения,
- Здоровое питание,
- Избегание стресса и
- Тренировка ума (в том числе через социальные контакты).
Сидение также увеличивает риск смерти
Слишком долгое сидение не только увеличивает риск деменции, но и риск смерти. Исследователи оценили данные почти 12 000 человек старше 50 лет. Они также носили монитор как минимум четыре 10-часовых дня, чтобы измерять время активной физической активности и время сидения.
"Анализ показал, что по сравнению с теми, кто сидит всего восемь часов в день, испытуемые. У тех, кто сидел более двенадцати часов в день , риск смертности повышался на 38 процентов. Однако, согласно исследованию, этот риск снижался, когда испытуемые занимались интенсивной физической активностью более 22 минут в день. Тогда продолжительность сидения уже не играла роли".
Исследователи пришли к выводу: небольшие объемы физической активности от умеренной до высокой могут быть эффективной стратегией снижения риска смертности от длительного сидения. Таким образом, усилия по поощрению физической активности могут принести значительную пользу для здоровья людей.
Физические упражнения снижают риск смертности.
Результат: в обоих случаях испытуемые смогли заметно снизить риск смертности. Но: согласно результатам исследования, умеренные и продолжительные тренировки снижают риск смертности на 26–31 процент (хотя и немного) более эффективно, чем более короткие и интенсивные тренировки (на 21–23 процента).
Все испытуемые, которые были умеренно активны в среднем от 150 до 300 минут, то есть от 2,5 до 6 часов, смогли заметно снизить общий риск смертности.
"Поэтому рекомендуется заниматься не менее 2,5 часов в неделю — занимаетесь ли вы 5 раз в неделю по 30 минут или реже, но дольше, зависит от вас. Это не должно быть больше шести часов".
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