Дело не в кофеине: вот почему кофе действительно стимулирует пищеварение
Кофе не только стимулирует кровообращение, но и пищеварение. Но тот, кто объяснил это кофеином, ошибается. Два эксперта объясняют, в чем истинная причина этого.
Быстро выпить еще один кофе, а затем помчаться, проснувшись, на встречу, в поезд или на лекцию — обычная тактика. Однако этот кратковременный тревожный звонок может принести свои плоды уже через несколько минут.
А именно, когда в пищеварительном тракте начинает урчать и похода в туалет хоть и крайне неуместного, но избежать уже невозможно.
Но почему кофе на самом деле заставляет вас идти в "тихое место" гораздо быстрее, чем обычно?
Кофеин сам по себе не виноват
Врач объясняет, что кофе действительно обладает слабительным эффектом. Однако исследования разделились относительно того, почему именно это происходит. Понятно, что кофеин, содержащийся в кофе, повышает кровяное давление и тем самым стимулирует обмен веществ.
"Это подчеркивается в небольшом исследовании 1998 г. Оказалось, что кофе с кофеином оказывает на толстую кишку стимулирующий эффект на 23 процента сильнее, чем кофе без кофеина", - говорит врач-гатроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Напротив, другое исследование показало, что кофеин не может вызвать немедленный позыв к дефекации после чашки кофе. В этом исследовании, ученые давали своим испытуемым для питья либо черный кофе с кофеином, кофе без кофеина, либо горячую воду.
"Оказалось, что кофе с кофеином и без кофеина оказывает схожий стимулирующий эффект, а чистая горячая вода вызывает значительно меньше позывов в туалет".
Повышенный уровень гастрина стимулирует пищеварение
Считается, что собственный гормон организма гастрин является еще одним пусковым механизмом для стимулирования пищеварения.
Этот пищеварительный гормон вырабатывается в организме и высвобождается, как только пища попадает в желудок, чтобы стимулировать сокращение мышц стенки желудка.
"После употребления кофе выброс гастрина особенно высок. Это означает, что пища в желудке быстрее расщепляется и попадает в кишечник", - объясняет Алисова.
Будьте осторожны с молоком и подсластителями
Врач также упоминает еще один аспект, который может повлиять на пищеварение: добавление в кофе таких добавок, как искусственные подсластители и молоко, которые могут раздражать желудок.
Особенно в отношении молочных продуктов врач предупреждает, что у некоторых людей может быть непереносимость лактозы, которая влияет на кишечный тракт и может привести как к усиленному, так и к жидкому стулу.
"По сути, после кофе слегка усилившееся желание сходить в туалет совершенно нормально, и, за исключением кратковременного несвоевременного посещения, не существует известных долгосрочных негативных последствий".
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