Дело не в кофеине: вот почему кофе действительно стимулирует пищеварение





Кофеин сам по себе не виноват

"Это подчеркивается в небольшом исследовании 1998 г. Оказалось, что кофе с кофеином оказывает на толстую кишку стимулирующий эффект на 23 процента сильнее, чем кофе без кофеина", - говорит врач-гатроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Оказалось, что кофе с кофеином и без кофеина оказывает схожий стимулирующий эффект, а чистая горячая вода вызывает значительно меньше позывов в туалет".

Повышенный уровень гастрина стимулирует пищеварение

"После употребления кофе выброс гастрина особенно высок. Это означает, что пища в желудке быстрее расщепляется и попадает в кишечник", - объясняет Алисова.

Будьте осторожны с молоком и подсластителями

"По сути, после кофе слегка усилившееся желание сходить в туалет совершенно нормально, и, за исключением кратковременного несвоевременного посещения, не существует известных долгосрочных негативных последствий".

Быстро выпить еще один кофе, а затем помчаться, проснувшись, на встречу, в поезд или на лекцию — обычная тактика. Однако этот кратковременный тревожный звонок может принести свои плоды уже через несколько минут.А именно, когда в пищеварительном тракте начинает урчать и похода в туалет хоть и крайне неуместного, но избежать уже невозможно.Но почему кофе на самом деле заставляет вас идти в "тихое место" гораздо быстрее, чем обычно?Врач объясняет, что кофе действительно обладает слабительным эффектом. Однако исследования разделились относительно того, почему именно это происходит. Понятно, что кофеин, содержащийся в кофе, повышает кровяное давление и тем самым стимулирует обмен веществ.Напротив, другое исследование показало, что кофеин не может вызвать немедленный позыв к дефекации после чашки кофе. В этом исследовании, ученые давали своим испытуемым для питья либо черный кофе с кофеином, кофе без кофеина, либо горячую воду.Считается, чтоявляется еще одним пусковым механизмом для стимулирования пищеварения.Этот пищеварительный гормон вырабатывается в организме и высвобождается, как только пища попадает в желудок, чтобы стимулировать сокращение мышц стенки желудка.Врач также упоминает еще один аспект, который может повлиять на пищеварение: добавление в кофе таких добавок, как искусственные подсластители и молоко, которые могут раздражать желудок.Особенно в отношении молочных продуктов врач предупреждает, что у некоторых людей может быть непереносимость лактозы, которая влияет на кишечный тракт и может привести как к усиленному, так и к жидкому стулу.Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя для мозга.

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