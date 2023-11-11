Грибы могут обеспечить 100% ежедневной нормы витамина D - объясняет нутрициолог

«Грибы являются одним из немногих натуральных пищевых источников витамина D, поэтому являются ценным дополнением к рациону. Под воздействием ультрафиолетового (УФ) света грибы могут естественным образом синтезировать витамин D, как и кожа человека», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Так же, как и люди, коричневые продукты также получают витамин D от солнца. Однако важно отметить, что не все производители подвергают свои грибы воздействию УФ-излучения. К счастью, этикетки на купленных в супермаркете грибах могут помочь вам определить, какой тип содержит жирорастворимый витамин", - говорит нутрициолог.

Есть ли у меня дефицит витамина D?

Усталость

Боль в костях

Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные спазмы

Перепады настроения и депрессия.

Поскольку дни становятся короче, а погода мрачнее, естественный источник витамина D – солнце – становится все труднее добыть.Вызывает тревогу тот факт, что недостаток солнечного света подвергает многих британцев риску дефицита солнечного света.Однако витамин D имеет решающее значение для здоровья ваших костей, мышц, зубов и сердца.Хотя в период с октября по начало марта ежедневная добавка, содержащая 10 микрограммов витамина D, является обязательной, удивительная пища также может удовлетворить вашу ежедневную норму.Грибы, характеризующиеся землистым вкусом, являются необычным источником солнечного витамина, поскольку в природе они его не содержат.Согласно исследованию один простой продукт может обеспечитьИсследования также показывают, что грибы могут получать витамин во время сеансов загара.Многие производители по всему миру теперь подвергают грибы воздействию УФ-излучения, которое помогает грибам вырабатывать солнечный витамин.Врач также предложил поставить грибы на свет, например, на кухонный подоконник, чтобы зарядить их витамином D. Эксперт рекомендовал взятьКогда дело доходит до количества, которое вам нужно съесть, исследование пришло к выводу, что 100 граммов вполне достаточно.Хотя дефицит витамина D может быть трудно обнаружить у взрослых, есть некоторые характерные признаки, которые могут вызвать тревогу.Однако некоторые люди могут вообще не испытывать признаков или симптомов дефицита витамина D. Вот почему важно следовать рекомендациям врачей и принимать добавки с витамином D в холодные месяцы.Ранее МедикФорум писал о пользе холодца для здоровья мозга.

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