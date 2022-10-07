Нутрициолог Строков: грибы обеспечивают 100% ежедневной потребности в витамине D

"Грибы также могут удовлетворить вашу суточную норму. Взрослым ежедневно требуется 10 мкг витамина D, что эквивалентно 400 международным единицам (МЕ). Вот тут-то и вступают грибы с обещанием уложиться именно в эту сумму. Согласно исследованию грибы могут обеспечить от 50 до 100 процентов суточной нормы витамина D. Употребление 100 граммов может дать именно это количество", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Такие продукты, как жирная рыба и яичные желтки, обычно привлекают всеобщее внимание, когда речь идет об источниках витаминов солнечного света, грибы могут быть столь же мощными. Фактически, исследования показывают, что определенное количество может дать вам столько витамина D, сколько вам нужно ежедневно.Классифицируемый как жирорастворимый витамин, витамин D помогает усваивать кальций и фосфор из вашего рациона. Эта способность делает этот витамин незаменимым для здоровья костей и мышц, а низкий уровень его содержания подвергает вас риску множества осложнений.Хотя летом вы можете получить весь необходимый витамин солнечного света, просто проводя время на открытом воздухе, осень и зима не дают такой же пользы. В это время могут появиться такие симптомы, как усталость, боль в костях и депрессия, сигнализирующие о том, что пришло время поднять уровень.Ранее МедикФорум писал о продуктах для омоложения кожи.