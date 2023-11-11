Дело не только в калориях: эти 3 фактора могут быть виноваты в том, что вы не можете похудеть
Новое исследование показывает, от чего зависит успех диет.
Калории – это еще не все. К такому выводу пришло новое исследование Стэнфордского университета. Ученые исследовали, от чего зависит успех краткосрочных и долгосрочных диет. В своем анализе они оценили данные примерно 600 человек. Некоторые из них придерживались низкоуглеводной и обезжиренной диеты.
Три биомаркера определяют успех потери веса
Команда пришла к следующему выводу: помимо снижения потребления калорий, на потерю веса особенно влияют три биомаркера:
- количество кишечных бактерий
- способность организма вырабатывать белки и
- уровень выдыхаемого углекислого газа.
По мнению исследователей, эти маркеры предоставляют информацию о функции метаболизма человека. И, следовательно, какой метод диеты с большей вероятностью поможет ей похудеть.
Похудение — это сложно
«Потеря веса является загадочной и сложной задачей, но мы можем использовать микробиом и метаболические биомаркеры, чтобы с самого начала предсказать, кто потеряет больше всего веса, а кто удержит его», — говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Исследование показывает, что сокращения калорий или физических упражнений недостаточно для поддержания потери веса в течение года.
«Есть люди, которые потребляют очень мало калорий, но все равно не худеют из-за метаболизма. Это не недостаток воли: просто так устроено ее тело».
Другими словами, если ваше тело предпочитает углеводы, а вы едите в основном жиры, усваивать и сжигать эти калории будет гораздо сложнее.
"Для всех, кто страдает тяжелым или опасным для здоровья ожирением, анализ этих маркеров может оказаться полезным".
В зависимости от вашего рациона обратите внимание на определенные питательные вещества
Каждый должен есть высококачественные, необработанные продукты, содержащие мало рафинированной муки и сахара. Эксперты также рекомендуют обращать внимание на определенные питательные вещества для каждой диеты.
Низкоуглеводный (мало углеводов)
- ненасыщенные жирные кислоты (например, из авокадо)
- Витамин К, С и Е (содержится в овощах, орехах, оливках)
- Клетчатка (например, из цельнозерновых продуктов, бобов)
- Избегайте добавления сахара
"Если вы уже пробовали одну из диет и не добились успеха, возможно, вам следует перейти на другую диету".
Средиземноморская диета: лучшая диета
Эта диета учитывает краткосрочный и долгосрочный успех в снижении веса, простоту реализации, общее состояние здоровья и безопасности, а также пропаганду здорового и устойчивого образа жизни.
Строго говоря, это не диета, а форма питания. Вот основные продукты питания:
- Растительная пища (фрукты и овощи)
- Цельнозерновые продукты
- Бобы
- Орехи
- Морепродукты
- Домашняя птица и
- Ненасыщенные жиры (например, из оливкового масла первого отжима).
"Польза доказана многочисленными исследованиями, которые показывают, что средиземноморская диета снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа".
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