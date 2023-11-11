Боль в животе после еды: какие продукты ни в коем случае нельзя есть вместе

Дыня с ветчиной

"По сути, дыню следует есть отдельно от любой другой пищи. Также не следует сочетать их с другими фруктами. Это снизит риск боли в желудке", - говорит врач-гастроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

На десерт лучше не есть фрукты

Бананы – лучше есть отдельно

"Особенно, если речь идет о фруктах с высоким содержанием сахара, например, о бананах, их желательно есть отдельно".

Не ешьте мюсли с фруктами

"С другой стороны, орехи, семена и йогурт вполне допустимы, а сушеные финики не являются проблемой для мюсли, а молоко — нет", - говорит Алисова.

Молоко и яйца сложно сочетать

Сыр и помидоры трудно перевариваются

"Хлеб с помидорами и сыром, греческий салат с фетой и перцем и даже пицца – не лучшая рекомендация для людей с чувствительным желудком".

Картошка и сыр – лучше нет

Будьте осторожны с сырыми продуктами

"Сырая пища, как правило, трудно переваривается. Огурцы, особенно в сочетании с перцем или помидорами, могут привести к проблемам с пищеварением", - объясняет врач.

Никаких яиц с мясом

Вы можете предотвратить проблемы с пищеварением

"За полчаса до еды выпейте большой стакан воды (это обуздает чувство голода), и во время еды ничего не пейте, а только пейте после".

Не можете отказаться от крутого бананового молочного коктейля или вкуснейшей яичницы с сыром? Но часто ли у вас возникают проблемы с желудком после его употребления?Некоторые продукты лучше не есть вместе, особенно если у вас чувствительный желудок.Лучше всего всегда есть фрукты на расстоянии от другой еды. Фрукты также не идеальны в качестве десерта. Потому что тогда фруктоза слишком долго задерживается в желудке и начинает бродить. Но, конечно, клубнику в качестве десерта все же полезнее, чем сливочно-шоколадный пудинг.Либо на завтрак, либо в качестве перекуса между ними.Сухие завтраки в сочетании с фруктами могут вызвать боль в желудке.Яйца и молочные продукты трудно сочетать. Лучше всего полностью исключить молоко из своего рациона и заменить его альтернативами.Сыр в сочетании с пасленовыми растениями, такими как помидоры, баклажаны, перец чили, перец или картофель, также может вызвать проблемы в пищеварительном тракте. Хотя сочетание с моцареллой или пармезаном довольно приятное на вкус, оно трудно переваривается.Хороший картофельный гратен просто требует сверху жареного сыра. А ведь именно это может стать причиной проблем с желудком, особенно если для запеканки использовались еще и яйца.Сыр и фрукты также не лучшая комбинация для нашего желудка. Овощи, не принадлежащие к семейству пасленовых, без проблем сочетаются с сыром, поэтому вы можете без колебаний насладиться макаронами с сыром или запеканкой из брокколи.Если наш желудок не сотрудничает, нам даже придется пойти на компромисс в отношении салата.Лучше избегать яиц с рыбой и мясом, если вы хотите принести пользу своему желудку. Однако зерновые продукты, такие как рис, не являются проблемой в аюрведической кухне в качестве гарнира к рыбе и мясу.По сути, важно пить много негазированной воды в течение дня, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением.выпейте теплую воду со свежим лимоном натощак.Ранее МедикФорум писал о пользе холодца для мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.