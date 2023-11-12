Врач назвал 3 причины, по которым привычка к кофе вызывать у вас чувство усталости

«Многие люди часто невысыпаются. Большинство людей пьют кофе, чтобы просто не заснуть. Существует три способа, которыми кофеин [вещество в кофе] может вызвать усталость. Кофеин связывает аденозиновые рецепторы в мозге. Аденозин — это нейрохимическое вещество в мозге, которое вызывает усталость», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Никогда не стоит выпивать более 400 мг кофеина в день», — говорит врач.

Кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами мозга

Толерантность к кофеину

Кофеин может нарушить сон.

«Кофеин может вызвать привыкание. Даже отказ от кофеина может привести к усталости, поэтому умеренность является ключевым моментом».

Антиоксиданты для обмена веществ

"Это случай тех антиоксидантов, которые замедляют старение клеток".

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Улучшает здоровье мозга

"Это означает, что мозг запускается на работу, которая очень необходима в повседневной жизни для достижения психического здоровья".

Кофе может истощать ваши энергетические уровни.Аденозин также отвечает за создание давления на сон и контролирует восстановительное состояние глубокого сна.Когда кофеин связывается с аденозином, он вызывает бдительность, но не останавливает выработку или накопление аденозина. Таким образом, когда действие кофеина перестает действовать, происходит накопление аденозина, который внезапно наполняет тело, вызывая сбой.Людям необходимо спать по восемь-девять часов ночью, поэтому она призывает всех сначалаОн также настоятельно рекомендовала людям ограничить количество потребляемого кофеина. Людям лучше выпивать только одну или две чашки кофе в день.Это делается для того, чтобы у вас не развивалась толерантность к кофеину, в результате чего вам нужно потреблять больше кофеина, чтобы получить тот же эффект.Говоря обо всех напитках с кофеином, а не только о кофе. Кофеин сохраняется в организме в течение шести часов, поэтому его не следует употреблять после 15:00, так как он может нарушить сон.Мало того, кофеин вызывает выброс адреналина, что впоследствии приводит к сбою.Большинство сортов кофе также содержат много сахара, если их украшают, например, сиропами.Помимо негативного эффекта, у кофе также есть положительные стороны., необходимых для достижения правильного уровня антиоксидантов, поскольку организм не способен их сохранять., присутствующие в семенах кофе, улучшают здоровье сердца. ЭтоКогда питательные вещества кофе достигают мозга, ониобеспечивая оптимальную производительность.Ранее МедикФорум писал о пользе капусты для выведения токсинов.

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