Врач назвал 3 причины, по которым привычка к кофе вызывать у вас чувство усталости
Врач рассказал, как чашка кофе может на самом деле заставить вас чувствовать себя более уставшим в течение дня.
Кофе может истощать ваши энергетические уровни.
«Многие люди часто невысыпаются. Большинство людей пьют кофе, чтобы просто не заснуть. Существует три способа, которыми кофеин [вещество в кофе] может вызвать усталость. Кофеин связывает аденозиновые рецепторы в мозге. Аденозин — это нейрохимическое вещество в мозге, которое вызывает усталость», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Аденозин также отвечает за создание давления на сон и контролирует восстановительное состояние глубокого сна.
Когда кофеин связывается с аденозином, он вызывает бдительность, но не останавливает выработку или накопление аденозина. Таким образом, когда действие кофеина перестает действовать, происходит накопление аденозина, который внезапно наполняет тело, вызывая сбой.
Людям необходимо спать по восемь-девять часов ночью, поэтому она призывает всех сначала «выспаться так, как вам нужно».
Он также настоятельно рекомендовала людям ограничить количество потребляемого кофеина. Людям лучше выпивать только одну или две чашки кофе в день.
Это делается для того, чтобы у вас не развивалась толерантность к кофеину, в результате чего вам нужно потреблять больше кофеина, чтобы получить тот же эффект.
«Никогда не стоит выпивать более 400 мг кофеина в день», — говорит врач.
Говоря обо всех напитках с кофеином, а не только о кофе. Кофеин сохраняется в организме в течение шести часов, поэтому его не следует употреблять после 15:00, так как он может нарушить сон.
Мало того, кофеин вызывает выброс адреналина, что впоследствии приводит к сбою.
Большинство сортов кофе также содержат много сахара, если их украшают, например, сиропами.
Три способа, которыми кофеин заставляет вас чувствовать себя более утомленным:
- Кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами мозга
- Толерантность к кофеину
- Кофеин может нарушить сон.
«Кофеин может вызвать привыкание. Даже отказ от кофеина может привести к усталости, поэтому умеренность является ключевым моментом».
Помимо негативного эффекта, у кофе также есть положительные стороны.
Антиоксиданты для обмена веществ
Семена кофе и кофейные напитки содержат множество питательных веществ, необходимых для достижения правильного уровня антиоксидантов, поскольку организм не способен их сохранять.
"Это случай тех антиоксидантов, которые замедляют старение клеток".
Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Антиоксиданты, присутствующие в семенах кофе, улучшают здоровье сердца. Это также предотвращает развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также инфекций и судорог головного мозга.
Улучшает здоровье мозга
Когда питательные вещества кофе достигают мозга, они улучшают концентрацию и работу мозга, обеспечивая оптимальную производительность.
"Это означает, что мозг запускается на работу, которая очень необходима в повседневной жизни для достижения психического здоровья".
Ранее МедикФорум писал о пользе капусты для выведения токсинов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий