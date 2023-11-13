Трем типам людей следует избегать употребления кофе - врач-диетолог

Медленные метаболизаторы

Те, кто имеет дело с частой тревогой

Беременные женщины.

«Медленные метаболизаторы — это люди, которые неэффективно перерабатывают кофеин. Они страдают от таких негативных последствий, как нервозность, повышенная бдительность или беспокойство в течение девяти часов после употребления. С другой стороны, люди с быстрым метаболизмом получают заряд энергии. Хорошо это или плохо для вас, зависит от того, как вы это усваиваете».

«Выпивать одну-две чашки в день может быть полезно в долгосрочной перспективе, однако я предполагаю, что вы не употребляете слишком много других продуктов с кофеином, таких как кофеиновые напитки, энергетические напитки и т. д.».

Кофе – это любимый напиток миллионов людей, который сочетает в себе чашку чая, которую необходимо выпить с утра, и согревающий напиток для встречи с друзьями.Однако диетолог предупредила, что черный напиток подходит не всем.следующими группами людей, которым следует избегать употребления напитка:По ее словам, у людей с медленным метаболизмом после употребления напитка может нарушиться цикл сна .Она объяснила, что каждый усваивает кофе по-разному.Если вы страдаете тревогой или страдаете паническими атаками, кофе может заставить вас чувствовать себя очень возбужденным, говорит Пономарева.Наконец, если вы беременны или кормите грудью, следует избегать кофе. Диетолог советует избегать всех напитков со значительным содержанием кофеина, таких как кофе, кола и энергетические напитки, поскольку не существует известного безопасного уровня кофеина.По словам Пономаревой,1. Выпивайте максимум одну-две чашки в день (3-5мг на кг массы тела).2. Не заправляйте его молоком, сливками или сахаром – тогда от кофе вы не получите никакой пользы.3. Если у вас медленный метаболизм, сократите потребление до одной чашки в день, желательно утром.4. Пейте, когда вам это действительно нужно.5. Избегайте употребления напитков с кофеином во время еды, поскольку они могут препятствовать усвоению некоторых витаминов и минералов.6. Если это предварительная тренировка, сделайте это за 30–60 минут до этого. Уровни кофеина в крови достигаются максимум через 60 минут после употребления, но эффект заметен в течение 30 минут.Ранее МедикФорум писал о пользе капусты для выведения токсинов.

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