Дефицит эстрогена: 5 продуктов, которые женщинам следует есть сейчас

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Дефицит эстрогена: 5 продуктов, которые женщинам следует есть сейчас


Уровень энергии падает, как и настроение. Менопауза переворачивает ваше тело и разум с ног на голову. Хорошо, что против него можно есть определенные продукты.


Эстроген в организме подобен кетчупу и картофелю фри: иногда в организме его слишком много, иногда слишком мало. Найти правильный рацион – настоящая проблема. 

Слишком много эстрогена в организме – вот признаки


Многие женщины в какой-то момент перед менопаузой испытывают избыток эстрогена – так называемое доминирование эстрогена. В некоторых случаях это проявляется в увеличении веса, прыщах или перепадах настроения. 

"Во время менопаузы яичники постепенно перестают функционировать и выработка эстрогена снижается. Это не значит, что количество раздражающих проблем при этом уменьшится. Возникают приливы, привет недержание", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

В середине менопаузы – какая диета полезна для организма сейчас


Плохая новость: вы не можете остановить менопаузу. А хороший? По крайней мере, симптомы можно облегчить. Например, с фитоэстрогенами. Фитохимическое вещество имеет структурное сходство с эстрогеном, поэтому может имитировать гормон и помогать компенсировать дефицит эстрогена.

Следующие овощи содержат фитоэстроген и другие положительные свойства:

Брокколи


"Брокколи может многое предложить. Помимо витаминов С, Е и К, овощ также содержит комплексы витаминов группы В и минералы, такие как железо, цинк, кальций, магний и калий". 

Благодаря входящим в его состав второстепенным растительным веществам он оказывает антиоксидантное действие и защищает организм от свободных радикалов. Кстати: его следует готовить на пару, а не варить. 

Чеснок


Чеснок действительно оставляет неприятный запах, но мы закрываем на это глаза. 

"Расширяя кровеносные сосуды, он способствует кровообращению. Он также расщепляет свертывающее вещество фибрин с помощью соединения серы айоен и, следовательно, действует как разжижитель крови". 

Свекла


В свекле также много полезных веществ, в том числе витамин B1, витамин B2, витамин B6, витамин C, калий, магний, кальций, железо и цинк.

Содержащийся в нем бетанин (который также отвечает за красный цвет) является антиоксидантом и удаляет свободные радикалы. Также считается, что свекла положительно влияет на кровяное давление и способствует пищеварению. 

Морковь


Действительно ли морковь полезна для глаз? Да, но в ограниченной степени: бета-каротин в моркови является предшественником витамина А. А его дефицит может привести к ухудшению зрения. С помощью бета-каротина можно в некоторой степени компенсировать дефицит и устранить плохое зрение.

"Но морковь может сделать еще больше: она укрепляет иммунную систему и облегчает желудочно-кишечные расстройства благодаря своей нерастворимой клетчатке (которая связывает меньше воды и, следовательно, лучше стимулирует ее транспорт в кишечнике)". 

Шпинат


Даже если в реальности с растущими бицепсами это работает не так гладко.

Тем не менее, вам все равно следует есть зеленые листья. 

"Помимо железа, шпинат содержит кальций и фолиевую кислоту, а также провитамин А, витамин С и витамин К1".


Последний помогает регулировать свертываемость крови.


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