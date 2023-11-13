Опасный жир на животе: при каком обхвате талии ваше здоровье в опасности

"Многие люди даже не подозревают, насколько опасен так называемый висцеральный жир на животе. Это не просто скопление жира в подкожной клетчатке, но особенно в области живота вокруг внутренних органов, таких как кишечник и печень", - говорит врач-диетолог Леметина Юлия специально для МедикФорум.

Жир на животе ослабляет иммунную систему и способствует развитию хронических заболеваний

Повышенное артериальное давление,

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты и инфаркты,

и диабет 2 типа.

"Уровень холестерина также повышается из-за висцерального жира на животе".

Жир на животе — бомба замедленного действия

«Внутренний брюшной жир — это не простой запас энергии, а бомба замедленного действия для здоровья».

При каком обхвате талии становится опасно

80 сантиметров для женщин и

94 сантиметра для мужчин.

88 сантиметров у женщин

и 102 сантиметра у мужчин.

Причины висцерального жира на животе

Как избавиться от пивного живота

«Чтобы взять под контроль висцеральный жир на животе, необходимо полностью изменить свой образ жизни».

много физической активности,

сбалансированное и низкокалорийное питание,

а также хорошее отношение к лечению и медицинскую поддержку.

«Хотя и выносливость, и силовые тренировки сами по себе уменьшают жир на животе, наибольший успех приносит сочетание того и другого».

Пять самых важных советов, которые помогут уменьшить и предотвратить жир на животе

Ешьте меньше углеводов и вместо этого наполняйте тарелку большим количеством овощей и салата. Они богаты клетчаткой, полезны для здоровья и содержат мало калорий.

Откажитесь от закусок с высоким содержанием жиров и сахара, таких как чипсы, пирожные, выпечка и шоколадные батончики.

Избегайте безалкогольных напитков, соков и алкоголя. Вместо этого утолите жажду водой или чаем.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 150 минут умеренных физических упражнений в неделю, таких как езда на велосипеде и ходьба, или не менее 75 минут более интенсивных упражнений, таких как бег трусцой.

Включите больше физических упражнений в свою повседневную жизнь: поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, и гуляйте пешком или ездите на велосипеде вместо того, чтобы сидеть в машине.

Алкоголь не является причиной типичного пивного живота. Исследование только что подтвердило это. Любой, кто спит менее восьми часов, увеличивает риск развития пивного живота.Жировые отложения в брюшной полости, в частности, вызывают хроническое воспаление. Это, в свою очередь, также оказывает негативное влияние на иммунную систему. Именно поэтому, например, избыточный вес также считается фактором риска тяжелого течения Covid-19.Это означает, что жир на животе значительно опаснее жировых отложений на ягодицах и ногах.Жир в области живота — это как отдельный орган: чем больше брюшного жира, тем больше риск серьезных заболеваний, — поясняет врач.Врачи предупреждают, что абдоминальное ожирение многократно увеличивает риск заболеваний.Висцеральный жир на животе обычно возникает из-за чрезмерного потребления калорий и нездорового образа жизни. Пол, возраст, гормоны и генетические факторы также играют роль. Мужчины, в частности, склонны иметь большие скопления жира в области живота.Даже если это не считается основной причиной, пиво или алкоголь также играют свою роль. Потому что алкоголь очень калорийный.Но что вы можете сделать с упрямым жиром на животе? Какой лучший способ избавиться от этого?в себя:Ранее МедикФорум писал о пользе домашних дел для здоровья сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.