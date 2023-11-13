Опасный жир на животе: при каком обхвате талии ваше здоровье в опасности
Пивной живот не только выглядит некрасиво, он еще и опасен. Внутренний брюшной жир образует вещества-посредники, которые запускают воспалительные процессы в организме и способствуют развитию хронических заболеваний. Что вы должны знать об этом и лучшие советы, как от него избавиться.
Алкоголь не является причиной типичного пивного живота. Исследование только что подтвердило это. Любой, кто спит менее восьми часов, увеличивает риск развития пивного живота.
"Многие люди даже не подозревают, насколько опасен так называемый висцеральный жир на животе. Это не просто скопление жира в подкожной клетчатке, но особенно в области живота вокруг внутренних органов, таких как кишечник и печень", - говорит врач-диетолог Леметина Юлия специально для МедикФорум.
Жир на животе ослабляет иммунную систему и способствует развитию хронических заболеваний
Жировые отложения в брюшной полости, в частности, вызывают хроническое воспаление. Это, в свою очередь, также оказывает негативное влияние на иммунную систему. Именно поэтому, например, избыточный вес также считается фактором риска тяжелого течения Covid-19.
Висцеральный жир также гормонально активен и высвобождает жирные кислоты в кровоток, увеличивая риск таких состояний как:
- Повышенное артериальное давление,
- Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты и инфаркты,
- и диабет 2 типа.
"Уровень холестерина также повышается из-за висцерального жира на животе".
Жир на животе — бомба замедленного действия
Это означает, что жир на животе значительно опаснее жировых отложений на ягодицах и ногах.
«Внутренний брюшной жир — это не простой запас энергии, а бомба замедленного действия для здоровья».
Жир в области живота — это как отдельный орган: чем больше брюшного жира, тем больше риск серьезных заболеваний, — поясняет врач.
При каком обхвате талии становится опасно
Талия становится опасным с окружности:
- 80 сантиметров для женщин и
- 94 сантиметра для мужчин.
- 88 сантиметров у женщин
- и 102 сантиметра у мужчин.
Причины висцерального жира на животе
Висцеральный жир на животе обычно возникает из-за чрезмерного потребления калорий и нездорового образа жизни. Пол, возраст, гормоны и генетические факторы также играют роль. Мужчины, в частности, склонны иметь большие скопления жира в области живота.
Даже если это не считается основной причиной, пиво или алкоголь также играют свою роль. Потому что алкоголь очень калорийный.
Как избавиться от пивного живота
Но что вы можете сделать с упрямым жиром на животе? Какой лучший способ избавиться от этого?
«Чтобы взять под контроль висцеральный жир на животе, необходимо полностью изменить свой образ жизни».
Изменения включают в себя:
- много физической активности,
- сбалансированное и низкокалорийное питание,
- а также хорошее отношение к лечению и медицинскую поддержку.
«Хотя и выносливость, и силовые тренировки сами по себе уменьшают жир на животе, наибольший успех приносит сочетание того и другого».
Пять самых важных советов, которые помогут уменьшить и предотвратить жир на животе
- Ешьте меньше углеводов и вместо этого наполняйте тарелку большим количеством овощей и салата. Они богаты клетчаткой, полезны для здоровья и содержат мало калорий.
- Откажитесь от закусок с высоким содержанием жиров и сахара, таких как чипсы, пирожные, выпечка и шоколадные батончики.
- Избегайте безалкогольных напитков, соков и алкоголя. Вместо этого утолите жажду водой или чаем.
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 150 минут умеренных физических упражнений в неделю, таких как езда на велосипеде и ходьба, или не менее 75 минут более интенсивных упражнений, таких как бег трусцой.
- Включите больше физических упражнений в свою повседневную жизнь: поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, и гуляйте пешком или ездите на велосипеде вместо того, чтобы сидеть в машине.
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