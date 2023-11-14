Врач делится пятью способами предотвратить рак и сохранить здоровье «на долгое время»

«Я говорю о вейпинге, я говорю о кальяне. Все, что не принадлежит вашим легким, вырежьте», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Возьмите свой вес под контроль и займитесь спортом – это принесет много других преимуществ».

«Всемирная организация здравоохранения фактически провела исследование, которое показало, что салями и все эти различные виды бекона и колбасных изделий повышают риск развития рака толстой кишки. Исключите их из своего рациона, и вы будете жить здоровее».





Что такое антиоксиданты?

витамин А

витамин С

витамин Е

селен

«Теперь мы все знаем о риске заражения ВИЧ, но знаете ли вы, что гепатит и ВПЧ также связаны с небезопасными практиками. А гепатит значительно увеличивает риск рака печени, ВПЧ может значительно увеличить риск рака шейки матки. Если вы находитесь в группе риска, возможно, вам также стоит подумать о вакцинации».

«Эти пять главных вещей могут уберечь вас от рисков для здоровья на долгое время».

Врач дает несколько советов, как снизить риск развития рака.Эксперт в области здравоохранения поделившись своими рекомендациями, дал совет в видео, которое теперь стало вирусным.1. Бросьте курить2. Правильно питайтесь и занимайтесь спортом3. Избегайте обработанного мяса4. Практикуйте безопасный секс5. Наносите солнцезащитный кремКогда речь заходит об отказе от курения, доктор говорит не только о сигаретах.Правильно питайтесь и занимайтесь спортом, поскольку ожирение связано с несколькими различными типами рака.Обработанное мясо связано с раком, предупредил врач.Антиоксиданты — это химические вещества, которые естественным образом содержатся во многих продуктах питания. Определенные витамины и минералы, содержащиеся во многих продуктах питания, особенно в овощах и фруктах, действуют как антиоксиданты.Антиоксиданты защищают клетки и ткани организма от свободных радикалов, которые образуются, когда наш организм использует кислород. Свободные радикалы могут повредить клетки, что может привести к раку. Считается, что антиоксиданты помогают защитить клетки, удаляя свободные радикалы до того, как они нанесут ущерб.Практика безопасной половой жизни может снизить риск заражения гепатитом и ВПЧ.Наконец, использование солнцезащитного крема может значительно снизить риск развития рака кожи. Вы должны надевать его каждый раз, когда выходите из дома, независимо от того, светит солнце или нет.Уровень заболеваемости раком кожи резко возрос, и солнцезащитный крем — ваша лучшая защита. Я использую его почти каждый день.Ранее МедикФорум писал о пользе физической активности для здоровья сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.