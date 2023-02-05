Диетолог Пономарева: оптимальная диета, которая может «предотвратить развитие» рака

«Как правило, наша диета должна быть растительной и богатой клетчаткой, с ограничением красного и переработанного мяса, поскольку они связаны с развитием рака кишечника. Исследования доказали, что пищевые компоненты, такие как клетчатка, витамин D, фолиевая кислота, кальций, омега-3-жирные кислоты и антиоксиданты, играют защитную роль. Эти компоненты предотвращают развитие рака в значительном количестве несколькими способами», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Рак кишечника представляет собой пугающую перспективу, но исследования продолжают указывать на то, что ваш риск заболевания может быть изменен. Одно из величайших средств защиты, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты, — это здоровое питание . К счастью, гастроэнтеролог поделился ключевыми пищевыми компонентами, которые могут снизить риск развития рака кишечника на «значительную величину».Осведомленность о симптомах — один из лучших способов выявления смертельного заболевания, но профилактика всегда лучше, чем раннее лечение.Во-первых, эти питательные вещества могут помочь снизить уровень воспаления , которое является известным фактором риска развития рака. Кроме того, они также могут повысить ваш иммунитет и снизить риск возникновения ряда проблем со здоровьем, включая ожирение и диабет 2 типа — потенциальных предшественников рака кишечника.Свежая рыба богата омега-3 жирными кислотами, витамином D и кальцием — компонентами, которые врач рекомендовал для предотвращения тяжелого состояния. Фрукты и овощи богаты антиоксидантами и клетчаткой — другими ключевыми компонентами риска.Ранее МедикФорум писал о пользе свеклы и чеснока.

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