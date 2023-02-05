Диетолог Пономарева: оптимальная диета, которая может «предотвратить развитие» рака
Исследования показывают, что около 54 процентов всех случаев рака кишечника можно предотвратить, просто изменив образ жизни и диету.
Рак кишечника представляет собой пугающую перспективу, но исследования продолжают указывать на то, что ваш риск заболевания может быть изменен. Одно из величайших средств защиты, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты, — это здоровое питание . К счастью, гастроэнтеролог поделился ключевыми пищевыми компонентами, которые могут снизить риск развития рака кишечника на «значительную величину».
Осведомленность о симптомах — один из лучших способов выявления смертельного заболевания, но профилактика всегда лучше, чем раннее лечение.
«Как правило, наша диета должна быть растительной и богатой клетчаткой, с ограничением красного и переработанного мяса, поскольку они связаны с развитием рака кишечника. Исследования доказали, что пищевые компоненты, такие как клетчатка, витамин D, фолиевая кислота, кальций, омега-3-жирные кислоты и антиоксиданты, играют защитную роль. Эти компоненты предотвращают развитие рака в значительном количестве несколькими способами», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Во-первых, эти питательные вещества могут помочь снизить уровень воспаления , которое является известным фактором риска развития рака. Кроме того, они также могут повысить ваш иммунитет и снизить риск возникновения ряда проблем со здоровьем, включая ожирение и диабет 2 типа — потенциальных предшественников рака кишечника.
Свежая рыба богата омега-3 жирными кислотами, витамином D и кальцием — компонентами, которые врач рекомендовал для предотвращения тяжелого состояния. Фрукты и овощи богаты антиоксидантами и клетчаткой — другими ключевыми компонентами риска.
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