Терапевт Сапего: избыток кальция опасен для организма не меньше его дефицита

«В 90% случаев уровень элемента в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желез или из-за злокачественных новообразований», - заявил Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

«Кальций участвует в работе мышц и нервных клеток, и при повышении в крови его уровня люди становятся вялыми, сердце работает с перебоями. Когда кальций повышается из-за того, что витамин D или гормоны «вытянули» его из костей, могут появиться боли в костях», - дополнил специалист.

Кальций относится к наиболее важным для человеческого организма микроэлементам: его адекватное получение поддерживает здоровое состояние костной ткани и зубов, играет значимую роль в процессах обмена веществ и функционировании иммунной системы. Очень часто о кальции упоминают в связи с проблемой его нехватки, которая часто возникает у людей с возрастом. Но терапевт Сапего предупредил в интервью, что избыток кальция опасен для организма не меньше его дефицита.Врач отметил, что повышенный уровень кальция в крови может оказаться признаком рака.Кроме того, создать проблему избытка кальция (кальциноза) можно собственными руками. Это, например, может произойти в тех случаях, когда употребляются большие количества витаминов D и С. Или когда люди сами бесконтрольно принимают добавки с кальцием без согласования с врачом.Терапевт отметил, что чрезмерное накопления кальция в тканях тела может долго происходить без заметных симптомов. Если признаки возникают, одним из них может быть учащенное мочеиспускание – сигнал того, что тело пытается избавиться от него, активизировав работу почек. Сапего обратил внимание на то, что в этом случае в почках могут появляться камни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием жаропонижающих лекарств может ухудшить состояние печени и почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.