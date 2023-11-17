Врач Соломатина объяснила вред активного приема витаминов осенью

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витамины в руке

Врач-диетолог Елена Соломатина: возникающее осенью у многих людей стремление принимать витамины может нанести вред организму.

Врач Соломатина отметила в интервью, что осенью и зимой многие россияне начинают активно «витаминизироваться». Люди употребляют витамины, полагая, что это помогает укрепить иммунитет и здоровье в сезон инфекций и болезней. Специалистка подчеркнула, что бесконтрольное и неумеренное употребление витаминов может оказать крайне негативное влияние на организм, поспособствовать его интоксикации.

«Осенью люди начинают активно принимать витамин D, причем в колоссальных количествах. Это может привести к различным проблемам: снижению иммунитета, развитию нейродегенеративные заболеваний (например, болезнь Альцгеймера, Паркинсона или деменция), нарушению сердечно-сосудистой системы», - поделилась Соломатина с «360».

Также эксперт обратила внимание на то, что осенью «для улучшения иммунитета» люди часто начинают налегать на какие-то отдельные продукты, считающиеся полезными. Например, в это время года повышается спрос на печень трески. Между тем, это концентрированный продукт, поэтому печень трески, как и другие источники витаминов А, Е и D, нужно принимать очень умеренно.

«Не нужно бросаться в крайности. Не стоит хаотично употреблять витамины А, Е и D. К резкому добавлению витаминов в рацион нужно подходить очень аккуратно», - заявила Елена Соломатина.

Эксперт посоветовала людям, которые хотят принимать витамины, предварительно консультироваться с врачом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток кальция опасен для организма не меньше его дефицита.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : витамины, опасность для здоровья, Елена Соломатина
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