Врач Соломатина: омега-3 и холин осенью улучшают работу мозга и повышают настроение
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты с омега-3 и холином в числе особенно полезных осенью для поддержания работы мозга и нервной системы.
По мере приближения зимы многие люди могут ощущать ухудшение настроения, проблемы с концентрацией внимания, умственную заторможенность. Это объясняется снижением активности ЦНС из-за уменьшения количества витамина D в организме в связи с сокращением светового дня. Это в конечном итоге негативно сказывается не только на когнитивных функциях, но и на психоэмоциональном состоянии, провоцируя упадок настроения, апатию, слезливость или чрезмерную раздражительность.
Врач Соломатина рассказала, какие вещества осенью помогают улучшить работу мозга и повысить настроение. Одно из таких веществ – триптофан, аминокислота, преобразующаяся при попадании в организм в серотонин, ответственный за хорошее настроение или расслабленное состояние. Самым богатый источник триптофана – мясо. Кроме того, его содержат грибы, творог, сыр.
Также, добавила Соломатина, для поддержания хорошего настроения осенью важно получат магний. Организм может получать данный микроэлемент из гречки или шоколада.
Такие вещества как омега-3 и холин тоже улучшают работу мозга и повышают настроение осенью.
«Многие люди, если у них наблюдается недостаток омега-3, испытывают раздражение, они не могут сосредоточиться, у них наблюдаются резкие смены настроения», - сообщила специалистка «Вечерней Москве».
Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 можно получать из растительных масел, орехов, жирной рыбы. Что касается холина, его много в яйцах, цветной капусте печени.
«Холин передает нервный импульс в организм и стимулирует работу мозга», - объяснила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему осенью следует есть свеклу и капусту.
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Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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