Врач Соломатина: омега-3 и холин осенью улучшают работу мозга и повышают настроение

«Многие люди, если у них наблюдается недостаток омега-3, испытывают раздражение, они не могут сосредоточиться, у них наблюдаются резкие смены настроения», - сообщила специалистка «Вечерней Москве».

«Холин передает нервный импульс в организм и стимулирует работу мозга», - объяснила эксперт.

По мере приближения зимы многие люди могут ощущать ухудшение настроения, проблемы с концентрацией внимания, умственную заторможенность. Это объясняется снижением активности ЦНС из-за уменьшения количества витамина D в организме в связи с сокращением светового дня. Это в конечном итоге негативно сказывается не только на когнитивных функциях, но и на психоэмоциональном состоянии, провоцируя упадок настроения, апатию, слезливость или чрезмерную раздражительность.Врач Соломатина рассказала, какие вещества осенью помогают улучшить работу мозга и повысить настроение. Одно из таких веществ – триптофан, аминокислота, преобразующаяся при попадании в организм в серотонин, ответственный за хорошее настроение или расслабленное состояние. Самым богатый источник триптофана – мясо. Кроме того, его содержат грибы, творог, сыр.Также, добавила Соломатина, для поддержания хорошего настроения осенью важно получат магний. Организм может получать данный микроэлемент из гречки или шоколада.Такие вещества как омега-3 и холин тоже улучшают работу мозга и повышают настроение осенью.Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 можно получать из растительных масел, орехов, жирной рыбы. Что касается холина, его много в яйцах, цветной капусте печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему осенью следует есть свеклу и капусту

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