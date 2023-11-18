Врач Тяжельников: во время магнитной бури нужно отказаться от некоторых привычек
Согласно рекомендациям врача Андрея Тяжельникова, метеозависимым людям во время магнитной бури следует менять привычный образ жизни.
Как сообщил Тяжельников, во время магнитной бури нужно отказаться от некоторых привычек: в частности, не пить кофе, чтобы дополнительно не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, испытывающую напряжение из-за колебаний в атмосфере.
«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои», - поделился медик с РИА Новости.
Тяжельников напомнил, что россиянам предстоит пережить затяжной период магнитной бури (с 22 по 26 ноября), и в эти дни он посоветовал не только ограничивать себя в кофеине. По словам специалиста, метеозависимым людям будет полезно ослабить все возможные нагрузки – отложить занятия спортом и дела, требующие существенного физического или интеллектуального напряжения, сосредоточенности, повышенного внимания, особой точности. Тяжельников считает, что не следует даже садиться за руль.
Врач добавил, что питание в такие дни должно быть легким, не нагружающим пищеварение – не нужно есть жареные блюда, а также продукты, насыщенные быстрыми углеводами и жиром.
«Следует снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. Людям с низким давлением уместно принимать природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака», - дополнил свои рекомендации эксперт.
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Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы
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