Врач Тяжельников: во время магнитной бури нужно отказаться от некоторых привычек

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои», - поделился медик с РИА Новости

«Следует снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. Людям с низким давлением уместно принимать природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака», - дополнил свои рекомендации эксперт.

Как сообщил Тяжельников, во время магнитной бури нужно отказаться от некоторых привычек: в частности, не пить кофе, чтобы дополнительно не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, испытывающую напряжение из-за колебаний в атмосфере.Тяжельников напомнил, что россиянам предстоит пережить затяжной период магнитной бури (с 22 по 26 ноября), и в эти дни он посоветовал не только ограничивать себя в кофеине. По словам специалиста, метеозависимым людям будет полезно ослабить все возможные нагрузки – отложить занятия спортом и дела, требующие существенного физического или интеллектуального напряжения, сосредоточенности, повышенного внимания, особой точности. Тяжельников считает, что не следует даже садиться за руль.Врач добавил, что питание в такие дни должно быть легким, не нагружающим пищеварение – не нужно есть жареные блюда, а также продукты, насыщенные быстрыми углеводами и жиром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что активный прием витаминов осенью может навредить организму

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