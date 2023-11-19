5 научно обоснованных добавок, которые помогают при длительной простуде

"Исследования показали, что существует ряд эффективных добавок, которые могут помочь облегчить симптомы длительной простуды", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Пеларгония

«Экстракт пеларгонии имеет хорошо изученную историю использования, и, наряду с клиническими исследованиями, было показано, что он облегчает симптомы вирусных респираторных инфекций, включая простуду, кашель, боль в горле, заложенность носа или насморк. Исследования показывают, что использование пеларгонии привело к значительному сокращению времени болезни».

Чеснок

Витамин Д

«Исследования показывают, что витамин D играет решающую роль в улучшении иммунной реакции. Он усиливает функцию иммунных клеток, таких как Т-клетки и макрофаги, которые защищают ваш организм от патогенов. Чтобы поддержать иммунитет в зимние месяцы, ежедневно принимайте добавки с витамином D».

Бузина

«Исследования показывают, что бузина подавляет проникновение вируса в клетки и репликацию вируса. Его лучше всего принимать с витамином С, который также способствует здоровой иммунной функции».

Имбирь

"Чтобы получить максимальную пользу от имбиря, добавьте нарезанный или тертый корень имбиря в горячую воду вместе с медом и лимонным соком", - советет Андреева.

Сейчас зима, и многие из нас проявляют особую бдительность, избегая распространенных респираторных заболеваний, таких как простуда и грипп.Хотя эти заболевания не всегда серьезны, они могут помешать нам выполнять повседневную деятельность. Новое исследование предупредило, что симптомы также могут быть длительными, даже если они не вызваны COVID-19.Результаты исследований позволяют предположить, что некоторые люди могут испытывать долгосрочные последствия для здоровья, которые они называют «длительной простудой», после респираторных инфекций, таких как простуда, грипп или пневмония.Так что же делать, если вы переболели простудой или другой респираторной инфекцией, от симптомов которой вы не можете избавиться в течение нескольких недель, а то и месяцев после этого?Экстракт пеларгонии получают из южноафриканской герани, и его можно купить в форме таблеток или жидкости.Чеснок содержит мощные активные сероорганические соединения, в том числе аллицин, который обладает противовирусными, антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами.В недавнем исследовании было показано, что сераорганические компоненты чеснока могут способствовать профилактике вирусных инфекций, включая простуду, блокируя проникновение вируса в клетки. Вы можете добавлять чеснок в свои блюда или попробовать ежедневные чесночные капсулы.Ягоды бузины богаты защитными антиоксидантами, а также обладают антибактериальными и противовирусными свойствами.Клинические исследования показывают, что бузина не только помогает иммунитету, но и полезна при простуде и гриппе.Имбирь содержит активные ингредиенты, в том числе гингеролы, обладающие согревающим и противовоспалительным действием.Свежий имбирь может оказывать мощное противовирусное действие против респираторно-синцитиального вируса человека (HRSV) и риновируса.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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