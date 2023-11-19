Диетолог дала 7 советов, как сделать овсянку еще вкуснее и полезнее
Овсянка — самый обычный завтрак. Но если вы хотите похудеть, не стоит отказываться от хлопьев по утрам. Узнайте здесь, как сделать завтрак еще лучше.
Овсянка считается одной из самых полезных для здоровья круп. Они богаты витаминами, минералами, такими как цинк и железо, антиоксидантами и клетчаткой. Они также содержат биотин, который полезен для кожи и обеспечивает прочность волос и ногтей.
"Многим овсяные хлопья кажутся скучными из-за их нейтрального вкуса и кашеобразной консистенции, поэтому они предпочитают хрустящие ломтики с маслом и медом. Есть способы, благодаря которым овсянка становится настоящим кулинарным шедевром", - говорит врач-диетолог Арефина Елена специально для МедикФорум.
1. Приготовьте овсянку – правильное время имеет решающее значение
Если вы предпочитаете, чтобы каша была кремовой, добавляйте овсяные хлопья только тогда, когда молоко уже закипит. Если вы хотите, чтобы овсяные хлопья сохранили свою форму, лучше всего добавлять их в холодную жидкость, прежде чем нагревать в кастрюле.
2. Используйте правильную миску
Если вы приготовите овсянку в слишком маленькой миске для завтрака, она не разбухнет оптимально. Это означает, что овсяные хлопья не могут правильно развиваться и сочетаться с другими ингредиентами. Поэтому при приготовлении лучше использовать большую миску.
3. Отварить овсянку с чаем
"Чай также может помочь придать овсянке больше вкуса. Это придает зерну больше вкуса и в то же время обеспечивает его дополнительными питательными веществами и антиоксидантами".
Например, хорошо помогает зеленый чай. Мятный чай также хорошо сочетается с легкими травяными нотками.
Подойдет и восточный чай. Содержащиеся в нем специи, такие как корица и кардамон, очень хорошо сочетаются с овсяными хлопьями, орехами и яблоками. Важно не давать чаю слишком долго настояться, иначе овсянка станет горькой. Если вам нравится послаще, вы также можете использовать для каши фруктовый сок.
4. Добавьте в овсянку щепотку соли
Неважно, предпочитаете ли вы овсянку сладкую или соленую: в каждой каше есть щепотка соли.
"Это придаст вашей овсянке ореховый вкус".
5. Используйте творог
Если вы хотите придать овсянке дополнительную дозу белка, вы можете сделать это с творогом.
"Вы не только дольше будете оставаться сытыми, но и придадите каше чудесную кремовую консистенцию".
6. Добавьте в овсянку порцию эспрессо
Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы добавить утренний кофе к завтраку вместо того, чтобы пить его?
"Сочетание эспрессо и овсяных хлопьев – это не только настоящее бодрящее блюдо, но и очень вкусное".
С глотком молока все становится немного более сливочным.
7. Используйте начинки
Лучшее идет последним – или сверху. В отношении каши ограничений нет. Вы можете еще больше разнообразить овсянку, добавив изюм, семена чиа, мюсли, какао-бобы или орехи.
"Они обеспечивают дополнительный белок и клетчатку и обеспечивают дополнительный хруст".
Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий