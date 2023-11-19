Диетолог дала 7 советов, как сделать овсянку еще вкуснее и полезнее

"Многим овсяные хлопья кажутся скучными из-за их нейтрального вкуса и кашеобразной консистенции, поэтому они предпочитают хрустящие ломтики с маслом и медом. Есть способы, благодаря которым овсянка становится настоящим кулинарным шедевром", - говорит врач-диетолог Арефина Елена специально для МедикФорум.

1. Приготовьте овсянку – правильное время имеет решающее значение

2. Используйте правильную миску

3. Отварить овсянку с чаем

"Чай также может помочь придать овсянке больше вкуса. Это придает зерну больше вкуса и в то же время обеспечивает его дополнительными питательными веществами и антиоксидантами".

4. Добавьте в овсянку щепотку соли

"Это придаст вашей овсянке ореховый вкус".

5. Используйте творог

"Вы не только дольше будете оставаться сытыми, но и придадите каше чудесную кремовую консистенцию".

6. Добавьте в овсянку порцию эспрессо

"Сочетание эспрессо и овсяных хлопьев – это не только настоящее бодрящее блюдо, но и очень вкусное".

7. Используйте начинки

"Они обеспечивают дополнительный белок и клетчатку и обеспечивают дополнительный хруст".

Овсянка считается одной из самых полезных для здоровья круп. Они богаты витаминами, минералами, такими как цинк и железо,и клетчаткой. Они также содержат биотин, который полезен для кожи и обеспечивает прочность волос и ногтей.Если вы предпочитаете, чтобы каша была кремовой, добавляйте овсяные хлопья только тогда, когда молоко уже закипит. Если вы хотите, чтобы овсяные хлопья сохранили свою форму, лучше всего добавлять их в холодную жидкость, прежде чем нагревать в кастрюле.Если вы приготовите овсянку в слишком маленькой миске для завтрака, она не разбухнет оптимально. Это означает, что овсяные хлопья не могут правильно развиваться и сочетаться с другими ингредиентами. Поэтому при приготовлении лучше использовать большую миску.Например, хорошо помогает зеленый чай. Мятный чай также хорошо сочетается с легкими травяными нотками.Подойдет и восточный чай. Содержащиеся в нем специи, такие как корица и кардамон, очень хорошо сочетаются с овсяными хлопьями, орехами и яблоками. Важно не давать чаю слишком долго настояться, иначе овсянка станет горькой. Если вам нравится послаще, вы также можете использовать для каши фруктовый сок.Неважно, предпочитаете ли вы овсянку сладкую или соленую: в каждой каше есть щепотка соли.Если вы хотите придать овсянке дополнительную дозу белка, вы можете сделать это с творогом.Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы добавить утренний кофе к завтраку вместо того, чтобы пить его?С глотком молока все становится немного более сливочным.Лучшее идет последним – или сверху. В отношении каши ограничений нет. Вы можете еще больше разнообразить овсянку, добавив изюм, семена чиа, мюсли, какао-бобы или орехи.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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