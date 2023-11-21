«Чтение — фантастическая вещь для вашего мозга. Выбор газеты, чтение газетной бумаги – или даже делать это онлайн или в электронном виде – но при этом получать новые, ценные и, надеюсь, позитивные новости, может творить чудеса для здоровья вашего мозга», - говорит врач-невролог Виктор Боценко специально для МедикФорум.

«Общение с группами людей помогает вашему мозгу, потому что, когда вы с кем-то разговариваете, вам нужно не только слушать, что они говорят, но также вам нужно думать об ответе, чтобы состоялся разговор», - говорит Боценко.

«Потеря слуха, потеря зрения, потеря чувствительности – например, способности осязать или обонять – все это связано с уменьшением стимуляции мозга. По сути, если вы ее не используете, вы ее теряете».

Профилактика

Регулярно занимайтесь физической активностью

Лечить гипертонию

Поддерживать социальную активность

Управление другими болезнями

Врач рассказал, как определенные профессии могут помочь снизить риск развития деменции в более позднем возрасте.Факторы образа жизни вызывают по меньшей мере 90 процентов симптомов. РОднако он предупредил, что работа с высоким физическим напряжением может привести к более высокому уровню деменции у пожилых работников.Он также упомянул, что профессии, связанные с чтением новостей, такие какОднако невролог предупредил, что чтение или сообщение негативных новостей может оказать вредное воздействие на мозг. Общение на работе может помочь сохранить активность мозга и снизить риск деменции.Любопытство и желание узнавать что-то новое также полезно для мозга.Эти качества, наряду с общительностью и чтением новостей, не обязательно должны быть частью работы — они могут стать ежедневными или еженедельными привычками.Врач подчеркнул важность чтения и умственной стимуляции для пожилых людей, предположив, что крайне важно заботиться о своих чувствах: носить очки, когда зрение ухудшается, и слуховые аппараты, когда ухудшается слух.Возможно, вы не сможете остановить появление деменции в будущем, но вы можете многое сделать, чтобы уменьшить риски, чтобы вы могли сдержать ее и, возможно, пережить ее. По сути, вы хотите прожить как можно лучшую жизнь до того, как произойдет ухудшение.Упражнения помогают улучшить баланс и настроение, уменьшить количество падений и улучшить общее функционирование.Гипертония может повлиять на функцию мозга, повреждая кровеносные сосуды. Раннее лечение может снизить риск сосудистой деменции.Было доказано, что регулярная социальная активность помогает улучшить мышление, концентрацию, навыки памяти и настроение.Хронические заболевания, такие как потеря слуха, депрессия, диабет и ожирение, повышают риск развития деменции.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах для завтрака, которые увеличивают риск диабета.

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