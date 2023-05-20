Врач Алехина: пишите неведущей рукой, чтобы не заболеть Альцгеймером
Врач рекомендовал людям бросить себе вызов, написав не доминирующей рукой, чтобы снизить риск развития деменции в более позднем возрасте.
«Та часть вашего мозга, которая контролирует эту руку, просто не подвергалась воздействию. Попробуйте использовать его, и вы буквально наладите мозговые связи», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Еще одним фактором, который может помочь снизить риск развития деменции, является улучшение рабочей памяти.
Рабочая память «подобна ментальному блокноту», который выполняет множество функций. Примеры, которые она привела, были рабочей памятью, которая «отслеживает разговор, помнит, почему вы поднялись наверх, и помогает вам обдумать проблему».
Отличный способ укрепить рабочую память — выполнять арифметические действия в уме, например, умножать двузначные числа, например 18x21.
Одиночество является основным фактором риска развития депрессии и деменции. Обращаясь за поддержкой, вы «можете помочь остановить когнитивный ущерб, прежде чем он станет слишком серьезным».
Один из способов уменьшить чувство одиночества и депрессии — завести домашнее животное или взять его на прогулку.
Регулярные ежечасные прогулки в местном парке могут помочь снять стресс, стимулировать ум и снизить кровяное давление, утверждает невролог. Эти полезные эффекты ходьбы могут способствовать снижению риска снижения когнитивных функций.
Способы снижения риска деменции
- Бросьте себе вызов
- Увеличьте рабочую память
- Ищите социальную поддержку
- Заведите домашнее животное
- Чаще гуляйте
- Хорошо спите.
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