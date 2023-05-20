Врач Алехина: пишите неведущей рукой, чтобы не заболеть Альцгеймером

«Та часть вашего мозга, которая контролирует эту руку, просто не подвергалась воздействию. Попробуйте использовать его, и вы буквально наладите мозговые связи», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Бросьте себе вызов

Увеличьте рабочую память

Ищите социальную поддержку

Заведите домашнее животное

Чаще гуляйте

Хорошо спите.

Еще одним фактором, который может помочь снизить риск развития деменции, является улучшение рабочей памяти.Рабочая память «подобна ментальному блокноту», который выполняет множество функций. Примеры, которые она привела, были рабочей памятью, котораяОтличный способ укрепить рабочую память —Обращаясь за поддержкой, выОдин из способов уменьшить чувство одиночества и депрессии — завести домашнее животное или взять его на прогулку., утверждает невролог. Эти полезные эффекты ходьбы могут способствовать снижению риска снижения когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

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