Кофейная гуща может стать ключом к предотвращению болезни Альцгеймера - исследование

"В рамках исследования ученые обнаружили, что углеродные точки на основе кофеиновой кислоты, легко получаемые из отработанной кофейной гущи, могут защитить клетки мозга от повреждений, вызванных несколькими НЗ", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Углеродные квантовые точки на основе кофеиновой кислоты обладают потенциалом изменить методы лечения нейродегенеративных заболеваний. Это потому, что ни один из существующих методов лечения не лечит заболевания; они лишь помогают справиться с симптомами. Наша цель — найти лекарство, обратившись к атомным и молекулярным основам, которые приводят к этим заболеваниям».

«Очень важно бороться с этими расстройствами до того, как они достигнут клинической стадии. В этот момент, вероятно, уже слишком поздно. Любые современные методы лечения, которые могут устранить запущенные симптомы нейродегенеративного заболевания, просто не по средствам большинству людей».

Обычно встречающиеся отходы могут стать ключом к предотвращению разрушительных заболеваний мозга. Новое исследование показало, что кофейная гуща, остающаяся после того, как человек заварил кофе, может защитить клетки мозга от повреждений.Авторы исследования заявили, что новаторское лечение нейродегенеративных заболеваний (НЗ), включая болезни Альцгеймера и Паркинсона, однажды может быть предложено в форме таблеток.Это происходит только в том случае, если заболевание вызвано такими факторами, как ожирение, возраст и воздействие пестицидов и других токсичных химических веществ из окружающей среды.Современные методы лечения НЗ служат только для того, чтобы помочь пациентам справиться со своими заболеваниями, а не решить или предотвратить их.НЗ подавляют способность человека выполнять основные функции, такие как движение и речь, а также более сложные задачи, включая функции мочевого пузыря и кишечника, а также когнитивные способности.Наиболее распространенными являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, прионовая болезнь, боковой амиотрофический склероз, болезнь двигательных нейронов, болезнь Хантингтона, спинальная мышечная атрофия и спиноцеребеллярная атаксия.Кофейная кислота принадлежит к семейству соединений, называемых полифенолами; соединения растительного происхождения, известные своими антиоксидантными свойствами и свойствами улавливания свободных радикалов.Он уникален, поскольку способен проникать через гематоэнцефалический барьер и, следовательно, способен оказывать воздействие на клетки внутри мозга.Чтобы извлечь точки, команда «приготовила» кофейную гущу экологически безопасным способом при температуре 200 градусов в течение четырех часов.Сейчас исследователи ищут дополнительное финансирование для поддержки дальнейших испытаний.Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции и может привести к серьезным проблемам с памятью, изменениям личности и проблемам с подвижностью.Ранее МедикФорум писал о симптомах менингита.

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