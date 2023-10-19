Врач Мамонтова: избыток витамина D вреден наряду с его дефицитом

«Этот витамин оказывает воздействие на регуляцию кальция и фосфора, и если его не хватает, растут риски развития остеопороза, ослабления иммунитета, ухудшения функции мышц, развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также его дефицит может быть причиной проблем с эмоциональным и ментальным благополучием», - констатировала медик.

«Чтобы располагать точными цифрами, от чего и будет определяться необходимость восполнения витамина и дозировки, надо сдать специальный анализ крови».

«Переизбыток витамина D не менее опасен и вреден, чем недостаток».

Врач Мамонтова напомнила в интервью «АиФ», что дефицит витамина D, риск которого возрастает в холодное время года, – вреден для организма.Мамонтова отметила, что некоторые продукты питания содержат в себе витамин D: например, он присутствует в натуральном сливочном масле и молоке, в печени трески, желтках. Однако чтобы он полноценно усваивался из них, организм должен получать и другие питательные вещества, человек должен уметь правильно сочетать разную еду. При этом не всегда понятно, в каком количестве нужно есть содержащие витамин продукты.Специалистка подчеркнула, что точно определить, имеется ли у человека дефицит витамина D, нуждается ли он в приеме препаратов с витамином или можно прибегнуть к другим мерам восполнения, – должен определять исключительно врач, исходя из результатов анализов.Мамонтова обратила внимание на то, что существует мнение о необходимости увеличивать дозу витамина D с возрастом. Нередко люди принимают добавки с ним, исходя из собственных представлений о нужной дозировке. Такое поведение – опасная ошибка, так как избыток витамина D вреден наряду с его дефицитом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пропаренный рис полезно употреблять в пищу как источник витаминов группы B

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