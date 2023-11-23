Диетолог назвала 3 причины, почему нужно есть клюкву - "феноменальная польза"

Уменьшить воспаление

"Эти антиоксиданты помогают уменьшить хроническое воспаление, которое способствует развитию ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет и рак", - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.

Защитите от повреждения свободными радикалами

"Эти реактивные молекулы естественным образом генерируются нашим телом. Но при очень высоких уровнях они могут повредить здоровые клетки, жиры, белки и даже ДНК", - объясняет врач-диетолог.

Лечение и профилактика инфекций мочевыводящих путей

"Лишь в 1990-х годах ученые установили, что что-то в клюкве предотвращает прилипание бактерий к слизистой оболочке мочевого пузыря. Это «что-то» было идентифицировано как проантоцианидины. Поэтому клюква феноменальная полезна для женщин", - комментирует исследование Лементина.

Клюква также связана с рядом впечатляющих преимуществ для здоровья, поскольку она может помочь в следующем.Клюква богата антиоксидантами. Фактически, когда дело доходит до фруктов, по антиоксидантной активности они стоят чуть ниже черники, так называемого короля антиоксидантов.Предыдущие исследования показали, что люди, которые едят клюкву, часто имеют более низкий уровень С-реактивного белка, чем те, кто не ест клюкву. С-реактивный белок является маркером воспаления в крови, которое, как было показано, вызывает преждевременное старение и снижение когнитивных функций.Клюква содержит биологически активные соединения, называемые фитохимическими веществами. Многие фитохимические вещества действуют как антиоксиданты. Помимо уменьшения воспаления, антиоксиданты также защищают здоровые клетки от свободных радикалов.Поэтому важно есть продукты, богатые фитохимическими веществами, например, клюкву.Одним из самых известных преимуществ клюквы является ее использование в укреплении здоровья мочевыводящих путей. На протяжении десятилетий многие люди использовали клюкву как средство от бактериальных инфекций мочевыводящих путей (ИМП), которые вызывали частое и болезненное мочеиспускание. Ученые сначала думали, что клюква подкисляет мочу, тем самым убивая бактерии, вызывающие ИМВП.Наконец, в 2016 году знаковое исследование показало, что ежедневное употребление клюквенного сока снижает симптоматические ИМП почти на 40 процентов у женщин с рецидивирующими ИМП.Результаты исследования предполагают снижение потребности в антибиотиках при лечении ИМП и подчеркивают роль клюквы как естественного средства лечения ИМП.Ранее МедикФорум писал о вреде селедки из-за высокого содержания соли.

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