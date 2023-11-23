Хирург Гадзиян: безболезненное появление крови в моче – это часто признак рака
По словам хирурга, онкоуролога Марка Гадзияна, безболезненное появление крови в моче вызывает больше тревоги, чем кровь вместе с болями и резью.
Врач Гадзиян рассказал о том, что появляющаяся в моче кровь – гематурия – может наблюдаться при ряде патологий органов, расположенных в области таза. Нередко именно этот признак становится первым внешним сигналом заболевания, который замечают сами люди. Медик пояснил, что если кровь, видимая в моче, не сопровождается болевыми ощущениями, такая гематурия может оказаться сигналом чего-то более серьезного и опасного, чем болезненная.
Хирург Гадзиян предупредил в Telegram: безболезненное появление крови в моче – это часто признак рака.
«Безболевая гематурия в 80-90% случаев означает, что где-то в мочевых путях есть опухоль, и в 99% случаев – злокачественная», - поделился медик.
Врач отметил, что следы крови в моче часто интерпретируют как показатель проблем с почками. Такое действительно возможно, но на практике это встречается гораздо реже, чем думают.
О чем говорит безболезненное появление в моче крови?
«Чаще всего это рак мочевого пузыря, лоханки почки или мочеточника, рак паренхимы почки, рак простаты», - констатировал специалист.
Гадзиян посоветовал всем, кто замечает в своих выделениях следы крови, оперативно обращаться к врачу и проходить нужное
обследование.
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Марк Гадзиян
Здоровье
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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