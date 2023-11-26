5 симптомов дефицита витамина B12, с которыми сталкиваются 15% пострадавших

"Пернициозная анемия является наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12, но люди, которые придерживаются веганской диеты и не принимают добавки с витамином B12, также могут подвергаться риску, поскольку B12 содержится в продуктах животного происхождения", - говорит врач-гатроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Панцитопения

Макроцитоз

Гиперсегментированные нейтрофилы

"Макроцитоз описывает эритроциты, которые больше, чем обычно. Гиперсегментированные нейтрофилы — это когда нейтрофилы (лейкоциты) остаются в кровообращении в течение длительного периода, а не мигрируют в ткани", - объясняет врач-гастроентеролог.

Гиперплазия

Мегалобластические особенности

учащенное дыхание или одышка

головные боли

расстройство желудка

потеря аппетита

сердцебиение

проблемы со зрением

чувство слабости или усталости

диарея

воспаленный или красный язык, иногда с язвами во рту

проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)

Какие продукты богаты витамином B12?

Печень и субпродукты

Моллюски

Моллюски

Устрицы

Ягненок

Говядина

Яйца

Сыр

Витамин В12 жизненно важен для поддержания здоровья крови и нервов организма.Если возникает дефицит и его не лечат, могут возникнуть такие осложнения, как потеря зрения и бесплодие. В некоторых случаях это может даже увеличить риск рака желудка.Дефицит витамина B12 может вызвать широкий спектр симптомов. Но врач отмечает, что в 15 процентах случаев у людей могут возникнуть симптомы, связанные с кровью и костным мозгом.Панцитопения описывает низкий уровень всех трех типов клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.Симптомы низкого уровня эритроцитов включают усталость, одышку и головокружение. Симптомы низкого уровня лейкоцитов включают лихорадку, болезненные ощущения и язвы во рту. Симптомы низкого уровня тромбоцитов включают легкое появление синяков, обильные менструальные кровотечения или кровь в кале.Симптомы, связанные с костным мозгом:Гиперплазия — это повышенное производство клеток в аномальной ткани или органе. Мегалобластная анемия — это тип анемии, характеризующийся очень большими эритроцитами.Дефицит витамина B12 обычно лечат инъекциями витамина B12, называемого гидроксикобаламином.Врач советует, если дефицит вызван недостатком витамина в вашем рационе, вам может быть рекомендовано принимать добавки с витамином B12 каждый день между приемами пищи. Если вы подозреваете симптомы дефицита витамина B12, обратитесь к своему лечащему врачу.В природе он содержится только в продуктах животного происхождения, включая мясо, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты.Растения не производят B12 и поэтому не обеспечивают этот витамин. К продуктам, богатым B12, относятся:Если вы не любите морепродукты, B12 также можно найти в:Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья.

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