5 симптомов дефицита витамина B12, с которыми сталкиваются 15% пострадавших

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5 симптомов дефицита витамина B12, с которыми сталкиваются 15% пострадавших


Если дефицит витамина B12 не лечить, может возникнуть ряд осложнений со здоровьем.


Витамин В12 жизненно важен для поддержания здоровья крови и нервов организма.

Если возникает дефицит и его не лечат, могут возникнуть такие осложнения, как потеря зрения и бесплодие. В некоторых случаях это может даже увеличить риск рака желудка.

"Пернициозная анемия является наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12, но люди, которые придерживаются веганской диеты и не принимают добавки с витамином B12, также могут подвергаться риску, поскольку B12 содержится в продуктах животного происхождения", - говорит врач-гатроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Дефицит витамина B12 может вызвать широкий спектр симптомов. Но врач отмечает, что в 15 процентах случаев у людей могут возникнуть симптомы, связанные с кровью и костным мозгом.

Симптомы, связанные с кровью:

  • Панцитопения
  • Макроцитоз
  • Гиперсегментированные нейтрофилы
Панцитопения описывает низкий уровень всех трех типов клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Симптомы низкого уровня эритроцитов включают усталость, одышку и головокружение. Симптомы низкого уровня лейкоцитов включают лихорадку, болезненные ощущения и язвы во рту. Симптомы низкого уровня тромбоцитов включают легкое появление синяков, обильные менструальные кровотечения или кровь в кале.

"Макроцитоз описывает эритроциты, которые больше, чем обычно. Гиперсегментированные нейтрофилы — это когда нейтрофилы (лейкоциты) остаются в кровообращении в течение длительного периода, а не мигрируют в ткани", - объясняет врач-гастроентеролог.


Симптомы, связанные с костным мозгом:
  • Гиперплазия
  • Мегалобластические особенности
Гиперплазия — это повышенное производство клеток в аномальной ткани или органе. Мегалобластная анемия — это тип анемии, характеризующийся очень большими эритроцитами.

Некоторые более общие симптомы витамина B12, на которые следует обратить внимание:

  • учащенное дыхание или одышка
  • головные боли
  • расстройство желудка
  • потеря аппетита
  • сердцебиение
  • проблемы со зрением
  • чувство слабости или усталости
  • диарея
  • воспаленный или красный язык, иногда с язвами во рту
  • проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)
Дефицит витамина B12 обычно лечат инъекциями витамина B12, называемого гидроксикобаламином.

Врач советует, если дефицит вызван недостатком витамина в вашем рационе, вам может быть рекомендовано принимать добавки с витамином B12 каждый день между приемами пищи. Если вы подозреваете симптомы дефицита витамина B12, обратитесь к своему лечащему врачу.

Какие продукты богаты витамином B12?


В природе он содержится только в продуктах животного происхождения, включая мясо, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты. 

Растения не производят B12 и поэтому не обеспечивают этот витамин. К продуктам, богатым B12, относятся:
  • Печень и субпродукты
  • Моллюски
  • Моллюски
  • Устрицы
Если вы не любите морепродукты, B12 также можно найти в:
  • Ягненок
  • Говядина
  • Яйца
  • Сыр


Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья.



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