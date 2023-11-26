5 симптомов дефицита витамина B12, с которыми сталкиваются 15% пострадавших
Если дефицит витамина B12 не лечить, может возникнуть ряд осложнений со здоровьем.
Витамин В12 жизненно важен для поддержания здоровья крови и нервов организма.
Если возникает дефицит и его не лечат, могут возникнуть такие осложнения, как потеря зрения и бесплодие. В некоторых случаях это может даже увеличить риск рака желудка.
"Пернициозная анемия является наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12, но люди, которые придерживаются веганской диеты и не принимают добавки с витамином B12, также могут подвергаться риску, поскольку B12 содержится в продуктах животного происхождения", - говорит врач-гатроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Дефицит витамина B12 может вызвать широкий спектр симптомов. Но врач отмечает, что в 15 процентах случаев у людей могут возникнуть симптомы, связанные с кровью и костным мозгом.
Симптомы, связанные с кровью:
- Панцитопения
- Макроцитоз
- Гиперсегментированные нейтрофилы
Симптомы низкого уровня эритроцитов включают усталость, одышку и головокружение. Симптомы низкого уровня лейкоцитов включают лихорадку, болезненные ощущения и язвы во рту. Симптомы низкого уровня тромбоцитов включают легкое появление синяков, обильные менструальные кровотечения или кровь в кале.
"Макроцитоз описывает эритроциты, которые больше, чем обычно. Гиперсегментированные нейтрофилы — это когда нейтрофилы (лейкоциты) остаются в кровообращении в течение длительного периода, а не мигрируют в ткани", - объясняет врач-гастроентеролог.
Симптомы, связанные с костным мозгом:
- Гиперплазия
- Мегалобластические особенности
Некоторые более общие симптомы витамина B12, на которые следует обратить внимание:
- учащенное дыхание или одышка
- головные боли
- расстройство желудка
- потеря аппетита
- сердцебиение
- проблемы со зрением
- чувство слабости или усталости
- диарея
- воспаленный или красный язык, иногда с язвами во рту
- проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)
Врач советует, если дефицит вызван недостатком витамина в вашем рационе, вам может быть рекомендовано принимать добавки с витамином B12 каждый день между приемами пищи. Если вы подозреваете симптомы дефицита витамина B12, обратитесь к своему лечащему врачу.
Какие продукты богаты витамином B12?
В природе он содержится только в продуктах животного происхождения, включая мясо, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты.
Растения не производят B12 и поэтому не обеспечивают этот витамин. К продуктам, богатым B12, относятся:
- Печень и субпродукты
- Моллюски
- Моллюски
- Устрицы
- Ягненок
- Говядина
- Яйца
- Сыр
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