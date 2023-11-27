Врач Арзамасцев сообщил о способности фруктов и жирной еды вредить печени

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проверка состояния печени

По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, фрукты следует употреблять в пищу строго умеренно.

Врач Арзамасцев сообщил о способности фруктов вредить печени – это происходит, когда их едят в большом количестве.

«Употребление фруктов может негативно отразиться на состоянии печени, поэтому их нужно есть в меру», - сказал он в комментарии «Москве 24».

Евгений Арзамасцев пояснил, что печень перерабатывает поступающую с фруктами фруктозу в глюкозу, используемую организмом как источник энергии для своей деятельности. Когда поедается много фруктозы, возникает избыток глюкозы, не востребованной в качестве энергоносителя. Тогда организм создает из нее запас, и образуются жировые отложения.

«Эти жиры могут откладываться в печени», - предупредил медик.

Арзамасцев добавил, что печени может вредить и жареная еда. Такая пища содержит большие дозы масла, а также трансжиры и другие потенциально опасные вещества, образующиеся в процессе жарки.

Вдобавок врач посоветовал контролировать количество употребляемой жирной и сладкой еды вкупе с продуктами, содержащими искусственные ингредиенты. Готовые к употреблению продукты, подвергаемые глубокой переработке, и полуфабрикаты, промышленные сласти утяжеляют работу печени, заставляя ее трудиться на износ.

«Вред могут нанести продукты, в которых содержатся искусственные добавки, и жареная еда, потому что они нагружают печень. К аналогичной проблеме также могут привести жирные и сладкие продукты».

Эксперт добавил, что увлеченность пищей, насыщенной жиром (особенно искусственным), «помогает» человеку заполучить такую проблему как жировой гепатоз, при котором печень подвергается ожирению и воспалению.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
Здоровье
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : проблемы с печенью, вредные продукты, Евгений Арзамасцев
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