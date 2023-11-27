Врач Арзамасцев сообщил о способности фруктов и жирной еды вредить печени

«Употребление фруктов может негативно отразиться на состоянии печени, поэтому их нужно есть в меру», - сказал он в комментарии «Москве 24»

«Эти жиры могут откладываться в печени», - предупредил медик.

«Вред могут нанести продукты, в которых содержатся искусственные добавки, и жареная еда, потому что они нагружают печень. К аналогичной проблеме также могут привести жирные и сладкие продукты».

Врач Арзамасцев сообщил о способности фруктов вредить печени – это происходит, когда их едят в большом количестве.Евгений Арзамасцев пояснил, что печень перерабатывает поступающую с фруктами фруктозу в глюкозу, используемую организмом как источник энергии для своей деятельности. Когда поедается много фруктозы, возникает избыток глюкозы, не востребованной в качестве энергоносителя. Тогда организм создает из нее запас, и образуются жировые отложения.Арзамасцев добавил, что печени может вредить и жареная еда. Такая пища содержит большие дозы масла, а также трансжиры и другие потенциально опасные вещества, образующиеся в процессе жарки.Вдобавок врач посоветовал контролировать количество употребляемой жирной и сладкой еды вкупе с продуктами, содержащими искусственные ингредиенты. Готовые к употреблению продукты, подвергаемые глубокой переработке, и полуфабрикаты, промышленные сласти утяжеляют работу печени, заставляя ее трудиться на износ.Эксперт добавил, что увлеченность пищей, насыщенной жиром (особенно искусственным), «помогает» человеку заполучить такую проблему как жировой гепатоз, при котором печень подвергается ожирению и воспалению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием обезболивающих препаратов негативно влияет на состояние почек

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