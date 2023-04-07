Врач Арзамасцев: орехи могут содержать опасные для сосудов трансжиры

«Орехи содержат много жиров, которые при высокой температурной обработке превращаются в трансжиры. Доля трансжиров в жареных орехах увеличивается при длительном хранении», - сообщил врач-диетолог, беседуя с «Москвой 24».

«Если они долго выставлялись на прилавке, лежали при постоянном доступе света и кислорода, то такой продукт будет еще более вредным».

В интервью врача-диетолога Евгения Арзамасцева прозвучало предупреждение о том, что употребляемые людьми орехи могут вредить их здоровью – в частности, оказывать негативное влияние на кровеносные сосуды. Говоря об этом, специалист посоветовал россиянам не есть жареные орехи, которые долго хранились где-то до момента покупки. По словам Арзамасцева, такой продукт становится источником очень большого количества трансжиров.Специалист добавил, что неправильное хранение жареных орехов лишь усугубляет их вред.Врач Арзамасцев заметил, что под влиянием трансжиров в сосудах происходит более интенсивное отложение холестерина и формирование бляшек, угрожающих их закупоркой. Кроме того, повышается риск воспаления сосудистых стенок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Арзамасцев рассказал , насколько опасным может быть прием спиртного при имеющейся гипертонии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.