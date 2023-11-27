7 продуктов, которые нельзя есть натощак - врач-гастроэнтеролог

Избегайте сырых овощей

"Однако в качестве завтрака это совсем не рекомендуется. Желудок может взбунтоваться, ведь сырые овощи крайне требовательны к пищеварению", - говорит врач-гатсроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Ловушка для завтрака: йогурт

"Вместо этого агрессивная желудочная кислота убивает все хорошее, прежде чем попасть в кишечник".

Не ешьте бананы натощак

"Результат - нередко приходится бороться с тягой к еде до конца дня".

Не пейте апельсиновый сок по утрам

"Кислота в цитрусовых может вызвать изжогу".

Хлебобулочные дрожжевые изделия

"Причиной тому являются дрожжи, входящие в состав этих продуктов".

Газированные напитки

Сладости и шоколад

"Ваша поджелудочная железа не может воспроизвести количество инсулина, необходимое для получения такого количества сахара натощак. Это может нарушить кислотно-щелочной баланс организма".

Для многих людей здоровый и сбалансированный завтрак является основой хорошего дня. Но что значит здоровый и сбалансированный?Сложные углеводы, которые насыщают вас, белки, которые придают вам силу, и клетчатка — хорошее начало.Сырая пища считается здоровой – и это правда: она содержит витамины, клетчатку и минералы.Поэтому метеоризм неизбежен для многих людей, но сыроедение натощак вызывает особый стресс.Йогурт с фруктами на самом деле выглядит как хороший завтрак. Это потому, что это не вызывает никакого прямого дискомфорта — по крайней мере, если у вас не особо чувствительное пищеварение.Однако йогурт натощак полезен лишь частично. Причина: полезные молочнокислые бактерии, содержащиеся в йогурте, не усваиваются должным образом натощак.Бананы действительно обеспечивают организм важными питательными веществами, но их не следует есть натощак.Бананы, как и другие продукты, содержащие глюкозу, вызывают повышение уровня сахара в крови. Через некоторое время он снова быстро падает.Прежде всего, большой стакан апельсинового сока на завтрак? Звучит здорово, но это не натощак.Исключением является лимонная вода, поскольку сок в ней сильно разбавлен водой.Соблазнительно отказаться от свежеиспеченного хлеба, закусок или кексов из духовки. К сожалению, частое употребление завтрака может привести к проблемам со здоровьем, таким как боли в животе и газы в желудке.В целом врачи не рекомендуют вообще не употреблять газированные напитки. Если вы все же не можете без них обойтись, хотя бы избегайте их приема натощак. Поражение ими связано с дискомфортом в желудке, раздражением слизистой оболочки желудка, снижением кровообращения и повышением уровня сахара в крови, затруднением пищеварения.Крайне вредно для здоровья начинать свой день со сладостей и шоколада.Вместо этого носите их с собой на работу и потребляйте, когда чувствуете нехватку энергии.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.