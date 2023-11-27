Врач Вялов: связь лишнего веса и рака поджелудочной железы очень сильна

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взвешивание

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов: люди часто недооценивают влияние лишнего веса на появление рака поджелудочной железы.

 По словам медика, большой ошибкой является игнорирование того факта, что обладатели лишнего веса составляют особую группу риска.Врач Вялов предупредил: связь лишнего веса и рака поджелудочной железы очень сильна, и контроль массы тела является одним из эффективных способов защититься от развития опасного заболевания.

«Повышенный уровень инсулина, вызванный избыточным весом, может не только способствовать развитию сахарного диабета, но и образованию опухоли в поджелудочной», - предостерег Вялов в Telegram.

Также медик посоветовал обращать внимание на симптомы, говорящие о появлении проблем с поджелудочной железой. К таковым относятся боль в середине живота или опоясывающая боль.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болью в животе может проявляться такая опасная патология как тромбоз вен внутренних органов.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог
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Теги : рак поджелудочной железы, лишний вес, Сергей Вялов
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