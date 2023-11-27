Врач Вялов: связь лишнего веса и рака поджелудочной железы очень сильна

«Повышенный уровень инсулина, вызванный избыточным весом, может не только способствовать развитию сахарного диабета, но и образованию опухоли в поджелудочной», - предостерег Вялов в Telegram.

По словам медика, большой ошибкой является игнорирование того факта, что обладатели лишнего веса составляют особую группу риска.Врач Вялов предупредил: связь лишнего веса и рака поджелудочной железы очень сильна, и контроль массы тела является одним из эффективных способов защититься от развития опасного заболевания.Также медик посоветовал обращать внимание на симптомы, говорящие о появлении проблем с поджелудочной железой. К таковым относятся боль в середине живота или опоясывающая боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болью в животе может проявляться такая опасная патология как тромбоз вен внутренних органов

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.