Терапевт Чайкин рассказал о напитках, которые не дают витаминам усвоиться





«Желательно учитывать, что есть продукты, которые могут помешать усвоению витаминов (кофе, черный и зеленый чай), поэтому лучше употреблять их в разное время. Также витамины могут хуже усваиваться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта», — объяснил терапевт.

"Действительно, кофеин, который содержится в чае, кофе и коле может оказывать влияние на усвоение микроэлементов, но их немного - железо, кальций и витамин Д. При этом есть один витамин, который благодаря кофеину усваивается лучше - витамин В12. Он стимулирует выработку желудочной кислоты, которая фактически помогает организму усваивать B12", - утверждает Андреева.

Источники кофеина

"Чашка кофе или зеленого чая в день вряд ли окажет негативное влияние на общее состояние здоровья. Однако в избытке кофеин может вызвать дефицит питательных веществ, который может повлиять как на здоровье, так и на качество жизни. Как и в случае с большинством диетических факторов, умеренность и баланс являются ключевыми факторами в оптимальном потреблении пищи", - говорит Андреева.

Об этом изданию «Газете.Ru» рассказал Константин Чайкин, врач-терапевт из российской медицинской компании ИНВИТРО.Доктор уточнил, что витамины, как правило, принимают во время или сразу после еды. Однако существуют продукты, с которыми их лучше не совмещать.Для повышения эффективности приема подбирать витаминный комплекс и давать рекомендации по дозировке должен лечащий врач. Также врач поможет определить время и продолжительность курса. Он соберет анамнез, проведет осмотр и направит на анализы. Анализ крови — наиболее подходящее исследование для оценки обеспеченности организма витаминами.Чайкин предостерег от бесконтрольного приема витаминов. По его словам, он может серьезно навредит организму.Тело человека способно усвоить определенное количества микроэлементов в течении суток. Накопление некоторых из них (витаминов А, Е, D, К) связано с появлением опасных состояний. Поэтому следуйте назначениям врача, внимательно читайте инструкцию и состав мультивитаминных комплексов.на проблему усвоения витаминов и минералов.Кофе и чай являются очевидными источниками. Даже версии без кофеина содержат немного остаточного кофеина. Другие источники включают безалкогольные напитки, шоколад, какао и некоторые энергетические напитки.Ряд добавок и лекарств, например те, которые способствуют бодрствованию, а также обезболивающие от головных болей, содержат безводный кофеин, который представляет собой высушенную порошкообразную форму кофеина.В пищевых добавках иногда используется натуральный ингредиент под названием гуарана, который является еще одной формой кофеина.Ранее МедикФорум писал о том, что хлеб не является незаменимым продуктом для человека.

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