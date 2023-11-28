Врач Золотарев рассказал почему куркума укрепляет иммунитет: рецепт напитка от простуды
Приправы, в том числе куркума, обладают противовирусными свойствами и укрепляют иммунитет.
Об этом сообщил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik.
По словам врача, биологически активными веществами богаты имбирь, перец и горчица, в которых содержатся природные антибиотики фитонциды.
"Так, если в квашеную капусту добавить перец или имбирь, то она существенно усилит свои полезные свойства", - говорит врач.
Из всех специй выделил Золотарев куркуму как уникальное вещество, "способствующее стимуляции иммунной системы на ранних стадиях проникновения вирусов или бактерий в организм".
Кроме того, как рассказал Золотарев, что содержащиеся мощные антиоксиданты оказывают противовоспалительное и стимулирующее иммунитет действие.
Зимний рецепт иммуностимулирующего напитка
Золотое молоко, также известное как молоко с куркумой, — это древний напиток, глубоко укоренившийся в аюрведической медицине. Хотя рецепт золотого молока всегда очень простой, его рецепт немного варьируется от региона к региону.
С Золотаревым согласна врач-диетолог Василиса Пономарева. Специально для МедикФорум она назвала рецепт молока с куркумой, который может легко приготовить каждый.
"Построение иммунитета не означает покупку дорогих добавок. Вы можете укрепить свой иммунитет с помощью основных натуральных продуктов, которые, возможно, уже лежат у вас на кухне. Специи, и в рамках своей природы сами по себе являются эффективными усилителями иммунитета".
Специи также могут помочь подавить воспаление в нашем организме, которое идет рука об руку с иммунитетом.
"Традиционно золотое молоко используется для повышения иммунитета и выздоровления от симптомов инфекций верхних дыхательных путей, таких как кашель, бронхит и боль в горле", - рассказывает Пономарева.
Базовый рецепт золотого молока
Поставьте 1 стакан молока в кастрюлю на плиту и доведите до кипения.
Добавить:
- 1/2 чайной ложки порошка куркумы.
- щепотка черного перца или свежемолотого перца горошком.
- 1 чайная ложка сырого или необработанного тростникового сахара
- 1/4 чайной ложки сушеного имбиря (или 1/2 дюйма тертого свежего имбиря)
- щепотка корицы
Дополнения:
- Вкус можно усилить кардамоном или шафраном, что также повысит лечебную ценность.
- Можно добавить мускатный орех, но он может вызвать сонливость. Подумайте о том, чтобы добавить его перед сном для лучшего сна.
- Можно добавить мед, но, согласно аюрведической медицине, его нельзя нагревать, кипятить или готовить. Если вы собираетесь использовать мед, подождите, пока молоко с куркумой остынет, прежде чем добавлять мед.
Лучшее время для лечения простуды — это внимательно следить за ее первыми признаками и действовать при их появлении. Эти предупреждающие признаки могут различаться у разных людей.
"В большинстве случаев простуда обычно начинается с боли в горле, за которой позже следует головная боль. озноб, вялость и, в конечном итоге, заложенный или насморк. Выпейте горячую чашку этого напитка на начальных этапах простуды", - советует Пономарева.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий