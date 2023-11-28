Врач Золотарев рассказал почему куркума укрепляет иммунитет: рецепт напитка от простуды

"Так, если в квашеную капусту добавить перец или имбирь, то она существенно усилит свои полезные свойства", - говорит врач.

Зимний рецепт иммуностимулирующего напитка

"Построение иммунитета не означает покупку дорогих добавок. Вы можете укрепить свой иммунитет с помощью основных натуральных продуктов, которые, возможно, уже лежат у вас на кухне. Специи, и в рамках своей природы сами по себе являются эффективными усилителями иммунитета".

"Традиционно золотое молоко используется для повышения иммунитета и выздоровления от симптомов инфекций верхних дыхательных путей, таких как кашель, бронхит и боль в горле", - рассказывает Пономарева.

Базовый рецепт золотого молока

1/2 чайной ложки порошка куркумы.

щепотка черного перца или свежемолотого перца горошком.

1 чайная ложка сырого или необработанного тростникового сахара

1/4 чайной ложки сушеного имбиря (или 1/2 дюйма тертого свежего имбиря)

щепотка корицы

Вкус можно усилить кардамоном или шафраном, что также повысит лечебную ценность.

Можно добавить мускатный орех, но он может вызвать сонливость. Подумайте о том, чтобы добавить его перед сном для лучшего сна.

Можно добавить мед, но, согласно аюрведической медицине, его нельзя нагревать, кипятить или готовить. Если вы собираетесь использовать мед, подождите, пока молоко с куркумой остынет, прежде чем добавлять мед.





"В большинстве случаев простуда обычно начинается с боли в горле, за которой позже следует головная боль. озноб, вялость и, в конечном итоге, заложенный или насморк. Выпейте горячую чашку этого напитка на начальных этапах простуды", - советует Пономарева.

Об этом сообщилПо словам врача, биологически активными веществами богаты имбирь, перец и горчица, в которых содержатся природные антибиотики фитонциды.Из всех специй выделил Золотаревкак уникальное вещество,Кроме того, как рассказал Золотарев, что содержащиеся мощныеоказывают противовоспалительное и стимулирующее иммунитет действие.Золотое молоко, также известное как молоко с куркумой, — это древний напиток, глубоко укоренившийся в аюрведической медицине. Хотя рецепт золотого молока всегда очень простой, его рецепт немного варьируется от региона к региону.онаназвала рецепт молока с куркумой, который может легко приготовить каждый.Специи также могут помочь подавить воспаление в нашем организме, которое идет рука об руку с иммунитетом.Поставьте 1 стакан молока в кастрюлю на плиту и доведите до кипения.Продолжайте помешивать, пока он не закипит. Быстро снимите с плиты, дайте настояться минуту и процедите. Пить теплым.Молоко может быть очень эффективным при начальных симптомах простуды, таких как боль в горле.Лучшее время для лечения простуды — это внимательно следить за ее первыми признаками и действовать при их появлении. Эти предупреждающие признаки могут различаться у разных людей.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.