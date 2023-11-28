Врач Золотарев рассказал почему куркума укрепляет иммунитет: рецепт напитка от простуды

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Врач Золотарев рассказал почему куркума укрепляет иммунитет: рецепт напитка от простуды


Приправы, в том числе куркума, обладают противовирусными свойствами и укрепляют иммунитет.


Об этом сообщил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik.


По словам врача, биологически активными веществами богаты имбирь, перец и горчица, в которых содержатся природные антибиотики фитонциды.

"Так, если в квашеную капусту добавить перец или имбирь, то она существенно усилит свои полезные свойства", - говорит врач.

Из всех специй выделил Золотарев куркуму как уникальное вещество, "способствующее стимуляции иммунной системы на ранних стадиях проникновения вирусов или бактерий в организм".  

Кроме того, как рассказал Золотарев, что содержащиеся мощные антиоксиданты оказывают противовоспалительное и стимулирующее иммунитет действие.

Зимний рецепт иммуностимулирующего напитка


Золотое молоко, также известное как молоко с куркумой, — это древний напиток, глубоко укоренившийся в аюрведической медицине. Хотя рецепт золотого молока всегда очень простой, его рецепт немного варьируется от региона к региону. 

С Золотаревым согласна врач-диетолог Василиса Пономарева. Специально для МедикФорум она назвала рецепт молока с куркумой, который может легко приготовить каждый.

"Построение иммунитета не означает покупку дорогих добавок. Вы можете укрепить свой иммунитет с помощью основных натуральных продуктов, которые, возможно, уже лежат у вас на кухне. Специи, и в рамках своей природы сами по себе являются эффективными усилителями иммунитета".

Специи также могут помочь подавить воспаление в нашем организме, которое идет рука об руку с иммунитетом.


"Традиционно золотое молоко используется для повышения иммунитета и выздоровления от симптомов инфекций верхних дыхательных путей, таких как кашель, бронхит и боль в горле", - рассказывает Пономарева.

Базовый рецепт золотого молока


Поставьте 1 стакан молока в кастрюлю на плиту и доведите до кипения.

Добавить:
  • 1/2 чайной ложки порошка куркумы.
  • щепотка черного перца или свежемолотого перца горошком.
  • 1 чайная ложка сырого или необработанного тростникового сахара
  • 1/4 чайной ложки сушеного имбиря (или 1/2 дюйма тертого свежего имбиря)
  • щепотка корицы
Продолжайте помешивать, пока он не закипит. Быстро снимите с плиты, дайте настояться минуту и процедите. Пить теплым.

Дополнения:
  • Вкус можно усилить кардамоном или шафраном, что также повысит лечебную ценность.
  • Можно добавить мускатный орех, но он может вызвать сонливость. Подумайте о том, чтобы добавить его перед сном для лучшего сна.
  • Можно добавить мед, но, согласно аюрведической медицине, его нельзя нагревать, кипятить или готовить. Если вы собираетесь использовать мед, подождите, пока молоко с куркумой остынет, прежде чем добавлять мед.


Молоко может быть очень эффективным при начальных симптомах простуды, таких как боль в горле. 

Лучшее время для лечения простуды — это внимательно следить за ее первыми признаками и действовать при их появлении. Эти предупреждающие признаки могут различаться у разных людей.

"В большинстве случаев простуда обычно начинается с боли в горле, за которой позже следует головная боль. озноб, вялость и, в конечном итоге, заложенный или насморк. Выпейте горячую чашку этого напитка на начальных этапах простуды", - советует Пономарева.



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