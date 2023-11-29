Эндокринолог Павлова рассказала, какие привычки могут навредить щитовидной железе

"Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти полезные витамины и микроэлеметы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах. Эти продукты обеспечат организм всем необходимым для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы", — рассказала Павлова.

"Сократите потребление сахара. Когда уровень сахара повышается, вы увеличиваете не только вероятность развития диабета, но и проблем с щитовидной железой. Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови побуждает поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина – гормона, который регулирует уровень глюкозы", - говорит Гуреева.

Продукты, богатые йодом

Яйца

Кальмар

Йодированная соль

Клюква

Субпродукты

Молочные продукты (молоко и сыр)

Водоросли

Рыба (треска, тунец, сардины, палтус, лосось)

Моллюски (крабы, креветки)





Продукты, богатые селеном

Шпинат

Бананы

Кешью

Бразильский орех

Коричневый рис

Грибы

Мясо птицы

Обогащенные продукты

Семена подсолнечника

Фасоль и чечевица





Продукты с пробиотиками

Кефир

Йогурт

Соленья

Чайный гриб

Квашеная капуста

Хлеб на закваске

7 продуктов, которых следует избегать, если у вас гипотиреоз

"Если вы проходите лечение от гипотиреоза, возможно, вам стоит отказаться от продуктов, содержащих вещества, которые препятствуют всасыванию замещающих гормонов".

Кофеиносодержащие напитки

Алкогольные напитки

Жареные и обработанные продукты

Продукты с глютеном (пшеница, рожь, ячмень)

Продукты на основе сои (соевый соус, эдамаме, мисо, тофу)

Крестоцветные овощи (цветная капуста, брокколи, капуста, кочанная капуста)





Витамин, который помогает щитовидной железе

"Витамин B12 — известная добавка, которую можно использовать при лечении гипотиреоза. Это связано с тем, что витамин B12 способствует выработке гормонов щитовидной железы T3 и T4 за счет ускорения метаболизма, поддержания здорового производства красных кровяных телец (эритроцитов) и улучшения здоровья нервной системы".

Образ жизни и вредные привычки неблагоприятно влияют на здоровье этого важного органа.рассказала, какие полезные привычки помогут сохранить щитовидную железу здоровой.Врач считает, чтопотому что для поддержания здоровья щитовидной железы важны определенные питательные элементы.Врач назвала и вредные привычки, такие как табак, употребление алкоголя, которые могут негативно влиять на работу щитовидной железы.Издание МедикФорум обратилось к врачу-эндокринологу Антонине Гуреевой для комментария относительно вредных и полезных привычек, которые помогают вредят щитовидной железы.Эндокринолог Гуреева перечислила продукты, которые приносят пользу щитовидной железы.Некоторые из этих продуктов вы все равно можете употреблять, но в умеренных количествах, особенно если у вас дефицит железа.У людей с заболеваниями щитовидной железы часто развивается дефицит витамина В12. Следовательно, рекомендуется сдать анализ крови на витамин В12, чтобы диагностировать и устранить это заболевание.Чтобы оценить заболевание щитовидной железы и проблемы со здоровьем, сдайте анализ крови на профиль щитовидной железы, чтобы проверить уровень гормонов щитовидной железы и ТТГ.Ранее МедикФорум писал о пользе антиоксидантов.

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