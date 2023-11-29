Эндокринолог Павлова рассказала, какие привычки могут навредить щитовидной железе
Здоровье щитовидной железы играет важную роль в психическом и физическом здоровье человека. Щитовидная железа производит гормоны регулирующие обмен веществ и функции многих органов и систем.
Образ жизни и вредные привычки неблагоприятно влияют на здоровье этого важного органа.
Специально для издания «Вечерняя Москва» эндокринолог Ольга Павлова рассказала, какие полезные привычки помогут сохранить щитовидную железу здоровой.
Врач считает, что необходимо наладить режим питания, потому что для поддержания здоровья щитовидной железы важны определенные питательные элементы.
"Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти полезные витамины и микроэлеметы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах. Эти продукты обеспечат организм всем необходимым для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы", — рассказала Павлова.
Врач назвала и вредные привычки, такие как табак, употребление алкоголя, которые могут негативно влиять на работу щитовидной железы.
Издание МедикФорум обратилось к врачу-эндокринологу Антонине Гуреевой для комментария относительно вредных и полезных привычек, которые помогают вредят щитовидной железы.
"Сократите потребление сахара. Когда уровень сахара повышается, вы увеличиваете не только вероятность развития диабета, но и проблем с щитовидной железой. Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови побуждает поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина – гормона, который регулирует уровень глюкозы", - говорит Гуреева.
Эндокринолог Гуреева перечислила продукты, которые приносят пользу щитовидной железы.
Продукты, богатые йодом
- Яйца
- Кальмар
- Йодированная соль
- Клюква
- Субпродукты
- Молочные продукты (молоко и сыр)
- Водоросли
- Рыба (треска, тунец, сардины, палтус, лосось)
- Моллюски (крабы, креветки)
Продукты, богатые селеном
- Шпинат
- Бананы
- Кешью
- Бразильский орех
- Коричневый рис
- Грибы
- Мясо птицы
- Обогащенные продукты
- Семена подсолнечника
- Фасоль и чечевица
Продукты с пробиотиками
- Кефир
- Йогурт
- Соленья
- Чайный гриб
- Квашеная капуста
- Хлеб на закваске
7 продуктов, которых следует избегать, если у вас гипотиреоз
"Если вы проходите лечение от гипотиреоза, возможно, вам стоит отказаться от продуктов, содержащих вещества, которые препятствуют всасыванию замещающих гормонов".
Некоторые из этих продуктов вы все равно можете употреблять, но в умеренных количествах, особенно если у вас дефицит железа.
Вот продукты, которых следует избегать, если вы хотите повысить уровень гормонов щитовидной железы:
- Кофеиносодержащие напитки
- Алкогольные напитки
- Жареные и обработанные продукты
- Продукты с глютеном (пшеница, рожь, ячмень)
- Продукты на основе сои (соевый соус, эдамаме, мисо, тофу)
- Крестоцветные овощи (цветная капуста, брокколи, капуста, кочанная капуста)
Витамин, который помогает щитовидной железе
"Витамин B12 — известная добавка, которую можно использовать при лечении гипотиреоза. Это связано с тем, что витамин B12 способствует выработке гормонов щитовидной железы T3 и T4 за счет ускорения метаболизма, поддержания здорового производства красных кровяных телец (эритроцитов) и улучшения здоровья нервной системы".
У людей с заболеваниями щитовидной железы часто развивается дефицит витамина В12. Следовательно, рекомендуется сдать анализ крови на витамин В12, чтобы диагностировать и устранить это заболевание.
Чтобы оценить заболевание щитовидной железы и проблемы со здоровьем, сдайте анализ крови на профиль щитовидной железы, чтобы проверить уровень гормонов щитовидной железы и ТТГ.
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